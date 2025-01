Weihnachten? Zurück in den Karton damit

Die Feiertage sind vorbei und Weihnachten wird wieder verpackt. Seit dieser Woche werden in Augsburg nicht nur die Buden des Christkindlesmarkts abgebaut. Auch die Weihnachtsbeleuchtung wird bald aus dem Straßenbild verschwunsen sein.Lothar Hemm (links) und Herbert Fleschut bauten am Mittwoch die Szenen der Augsburger Märchenstraße ab, die in der Advents- und Weihnachtszeit in verschiedenen Schaufenstern zu sehen waren und vor allem bei Kindern sehr beliebt sind. Figuren und „Bühnenbilder“ werden nach Breitenbrunn transportiert, wo sie eingelagert werden. Noch bis Februar werden die beiden Männer damit beschäftigt sein, weitere Weihnachtsfenster und Weihnachtsszenen in verschiedenen Städten abzubauen, zum Beispiel auch in Neusäß.

