Augsburg

17:58 Uhr

Weihnachtsgeschäft stockt: Der Augsburger Innenstadt fehlen die Kunden

Eine Momentaufnahme am Montagnachmittag in der Bürgermeister-Fischer-Straße in Augsburg. Der Handel ist mit dem Weihnachtsgeschäft derzeit nicht zufrieden.

Plus Die Folgen der Corona-Pandemie werden im Handel erkennbar: In Augsburg klagen Geschäftstreibende über teils massive Umsatzrückgänge, das Weihnachtsgeschäft enttäuscht.

Von Michael Hörmann

Wie läuft das Weihnachtsgeschäft im Augsburger Handel? Ein Indikator, wie viel an einem Einkaufssamstag in der Innenstadt los ist, sind die Passantenzählungen. Wer in der Bürgermeister-Fischer-Straße und Annastraße unterwegs ist, wird per Scanner erfasst. Die jüngste Auswertung verdeutlicht, wie stark die Corona-Pandemie den stationären Handel trifft. In der Bürgermeister-Fischer-Straße, die deutlich belebter als die Annastraße ist, wurden am vergangenen Samstag knapp 27.400 Personen gezählt. Am dritten Adventssamstag im Jahr 2020, als der Lockdown sich eine Spur strenger auswirkte, waren es 22.500 Personen. Zum Vergleich: Am dritten Adventssamstag im Jahr 2019, als Corona noch kein Thema war, bevölkerten 51.000 Passanten die Bürgermeister-Fischer-Straße. Weniger Leute bringen auch weniger Umsatz. Dies ist eine Entwicklung, die die Händlerinnen und Händler zunehmend besorgt.

