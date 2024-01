Weihnachtsspenden im Überblick: Augsburger spenden für Nah und Fern

Viele Firmen und Organisationen spenden zum Jahreswechsel für Bedürftige. Vieles bleibt in der Region, doch es wird auch in Griechenland und anderen Ländern geholfen.

Das überparteiliche und gemeinnützige Augsburger-Bündnis hat in diesem Jahr bereits zum vierten Mal in Folge Sach- und Geldspenden für Geflüchtete auf Lesbos gesammelt und diese an die Hilfsorganisation Europe Cares e.V. übergeben. Zu den Spenden gehört vor allem warme Kleidung wie Winterjacken, lange Hosen, Mützen und Schals die mit einem LKW nach Griechenland transportiert werden. Als überparteiliches Augsburger-Bündnis beteiligten sich unter anderem Volt, SPD, Jusos, Die Grünen, Generation Aux und die JEF Augsburg. Die Aktion kann durch Direktspenden an Europe Cares e.V. weiterhin unterstützt werden.

Augsburger Unternehmen setzt auf Spenden statt Kundengeschenke

Das Friedberger Metallhandels-Unternehmen Batz+Burgel unterstützt mit seiner Weihnachtsaktion „Wärme schenken“ obdachlose Menschen in der Region. Das Familienunternehmen konnte dem Förderverein Wärmestube Sachspenden im Gesamtwert von 5000 Euro zukommen lassen. „Mit dieser Spende finanzieren wir hauptsächlich Artikel, die Obdachlosen helfen, den Winter besser zu überstehen“, erklärt Jürgen Burgel, Geschäftsführer von B+B. Die Weihnachtsaktion wird von allen Mitarbeitenden des Unternehmens mitgetragen. Sie sammelten Kleidungsstücke und übergaben diese an die Kleiderkammer der Wärmestube. Auch Elke Fey und Peter Holzheu von der Firma Lamellenringe Königsbrunn unterstützten die Wärmestube mit einer Geldspende von 5000 Euro. Für die Obdachlosen-Weihnachtsfeier konnten durch die Spende Geschenktaschen mit kleinen Präsenten befüllt werden, die jeder Gast nach der Feier mitnehmen konnte.

Für Weihnachtsspenden statt Kundengeschenke entschied sich auch die Augsburger Unternehmensberatung Blue Advisory und unterstützte den Bunten Kreis mit einer Buch- und Geldspende im Wert von rund 2000 Euro. Bei Kinderpunsch und Lebkuchen wurde die Spende im Kaminzimmer des Therapiezentrums überreicht. „Der Bunte Kreis leistet eine großartige und so wertvolle Arbeit für die betroffenen Familien. Wir möchten einen Teil dazu beitragen und werden unsere Hilfe auch künftig fortsetzen", versichert Dr. Matthias Walter.