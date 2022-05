Augsburg

vor 16 Min.

Welche Spielplätze in Augsburg Spaß machen – und welche nicht

Plus Wir wollten von unseren Leserinnen und Lesern wissen: Welche Spielplätze sind toll? Und was gibt es zu verbessern? Das sind die Antworten.

In Augsburg gibt es etwa 350 Spielplätze. Manche sind groß, bieten den Kindern einen Kletterturm, eine große Rutsche und mehrere Schaukeln zum Spielen an. Andere sind eher versteckt, klein, nicht besonders abenteuerlich und verdreckt. Das geht zumindest aus den Antworten unserer Leserinnen und Leser hervor. Wir wollten von ihnen wissen: Welche Spielplätze in Augsburg sind besonders gelungen? Und was könnte verbessert werden? Und haben zahlreiche Antworten zu Lieblingsspielplätzen erhalten. Doch auch mit Kritik haben die Menschen nicht gespart.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen