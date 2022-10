Wenn das Leben zur Rechenaufgabe wird – drei Augsburger erzählen

Sie heizen nicht, gehen mit flauem Gefühl zum Einkaufen oder sorgen sich um die Zukunft ihres Betriebs: Drei Augsburger berichten, wie sie mit der Krise umgehen.

Die Rapid-Reinigung am Perlachberg in der Innenstadt ist laut Inhaber Günter Aichele die älteste Reinigung in Augsburg. Dass sein Großvater Anfang der 60er-Jahre einen Dampfkessel eingebaut hat, über den auch heute noch alle Maschinen versorgt werden, war für Aicheles Betrieb viele Jahre von Vorteil. "Mit Gas fuhren wir bislang billiger als mit elektrischem Dampf", erzählt der 57-jährige Inhaber. Doch jetzt sind nicht nur die Strompreise in die Höhe geschossen, auch die Gaspreise. Das bringt nicht nur Günter Aichele in Bedrängnis, sondern auch viele andere Menschen in Augsburg.

