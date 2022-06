Augsburg

Wenn ein Schnitzel zum Luxus wird: Steigende Preise verschärfen die Armut

Das Herrenbachviertel verzeichnet den höchsten Anteil an Wohngeldempfängern in Augsburg. Hier spürt man die steigenden Lebenshaltungskosten besonders.

Plus Essen, Tanken, Wohnen – das Leben wird immer teurer. Was macht das mit Menschen, die ohnehin aufs Geld schauen müssen? Auf Spurensuche im Augsburger Herrenbachviertel.

Von Ina Marks

"Empfindliche Bußgelder" werden auf einem Zettel angedroht, sollten weiterhin Gegenstände in den Herrenbach geworfen werden. Das Schreiben hängt im Schaukasten der Kleingartenanlage. Die Mahnung sitzt. Wer will schon Strafzahlungen aufgebrummt bekommen, wo doch alles so teuer ist? Der Einkauf im Supermarkt, die Tankfüllung fürs Auto, der Döner um die Ecke. Das Augsburger Wolfram- und Herrenbachviertel gilt ohnehin nicht als reicher Stadtteil. Wie sehr die Menschen dort von den steigenden Lebenshaltungskosten betroffen sind, zeigt ein Streifzug durch die Straßen zwischen Schwabencenter und Reichenberger Straße.

