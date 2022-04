Augsburg

17:34 Uhr

Interaktive Karten: Hier sind Augsburger am stärksten von Armut betroffen

Plus In Augsburg ist die Zahl der Geringverdiener hoch. Immer mehr Rentner beziehen eine Grundsicherung. Das bringt viele Probleme mit sich. So ist die Lage in den Stadtteilen.

Von Miriam Zissler

Die Betroffenheit von Armut sichtbar zu machen, war jüngst Ziel eines Expertengesprächs im Rathaus. Die Sozialfraktion hatte dazu eingeladen. "Das Thema Armut soll raus aus der Scham-Ecke und rein ins Rathaus", betonte die sozialpolitische Sprecherin Jutta Fiener (SPD). Bei dem Termin wurden Daten und Statistiken vorgestellt. Sie verdeutlichen, dass Augsburger Bürgerinnen und Bürger im Vergleich zu Bewohnern anderer Kommunen weniger Geld zur Verfügung haben. Sie zeigen auch, dass immer mehr Menschen von Altersarmut betroffen sind und es Stadtviertel in Augsburg gibt, in denen besonders viele arme Menschen leben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen