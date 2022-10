Augsburg

vor 10 Min.

Widerstand gegen Fällungen: Deshalb haben die Baum-Besetzer aufgegeben

Plus Drei Aktivisten klettern in Bäume, um gegen Fällungen auf dem Augsburger Reese-Areal zu protestieren. Nach längeren Diskussionen mit der Polizei räumen die Besetzer aber das Feld.

Von Stefan Krog, Jörg Heinzle Artikel anhören Shape

Die städtische Wohnbaugruppe hat am Montag trotz einer Baumbesetzungsaktion durch das Klimacamp auf dem Reese-Areal mit der Fällung von 57 teils alten und großen Bäumen begonnen. Die Fällungen, an denen Stadt Augsburg und WBG festhielten, liefen unter massiver Präsenz der Polizei ab, die ankündigte, die drei besetzten Bäume gegebenenfalls bis zum Abend mit Zwang zu räumen. Drei Aktivisten des Klimacamps hatten am frühen Montagmorgen Bäume besetzt und mit Transparenten versehen, um die Rodung zu verhindern. Nach mehrstündigen Gesprächen mit der Polizei verließen die Aktivisten, darunter Klimacamp-Mitorganisator Ingo Blechschmidt, die Bäume. Sie wurden von der städtischen Wohnbaugruppe wegen Hausfriedensbruchs angezeigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen