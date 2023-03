Augsburg

vor 32 Min.

"Wo bist du hier gelandet?": Als Bahnhofsmanager hatte er eine große Aufgabe

Bernhard Christ war sieben Jahre lang der Bahnhofsmanager am Augsburger Hauptbahnhof.

Plus Sein Arbeitsplatz war eine große Baustelle, das machte es aber auch spannend. Bernhard Christ war sieben Jahre für den Augsburger Hauptbahnhof verantwortlich.

Von Rafaela Leirich Artikel anhören Shape

Als Bernhard Christ vor sieben Jahren in Augsburg seine neue Stelle als Bahnhofsmanager antrat, war der erste Eindruck alles andere als positiv. Er fragte sich: "Wo bist du hier gelandet?" Ein Hauptbahnhof in einer Großstadt ohne Aufzüge, ohne Kameras, ohne Rolltreppen – daran musste er sich erst gewöhnen. Doch er ließ sich nicht abschrecken – und sah es als Herausforderung. Denn es gab eine Perspektive. Schon kurze Zeit darauf starteten die Bauarbeiten, um den Bahnhof zu modernisieren. Sein über Jahrzehnte angeeignetes Wissen konnte Bahn-Fachmann Christ dabei einbringen. Jetzt geht er in den Ruhestand – und fühlt sich dem Bahnhof, der ihn erst erschreckte, eng verbunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen