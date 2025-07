Zehn Kilometer und eine gute Zeit: TVA-Läufer fühlen sich „heldenhaft“

Birgit Fuchs lacht. „So etwas nennt man Punktlandung.“ Das Ziel der 55-jährigen war, eine Zehn-Kilometer-Distanz in 1,20 Stunden zu schaffen. Nun, eine lächerliche Sekunde wurde es mehr, aber die dürfen wir uns an dieser Stelle schenken. Kürzlich gingen weit über 3000 LäuferInnen in Wolnzach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) beim Lauf 10, der vom bayerischen Leichtathletikverband und vom Bayerischen Rundfunk unterstützt wird, an den Start. Birgit Fuchs, Ralf Rauch und Christian Barisch vom Turnverein Augsburg (TVA) kamen alle glücklich ins Ziel. Sie hatten mehrere Wochen lang für dieses Sportereignis trainiert.

„Wir fühlen uns alle heldenhaft“, sagt Fuchs, die vor allem froh war, dass es in Wolnzach beim Endlauf mit 24 Grad nicht so heiß war. Das Angebot in Wolnzach richtete sich nicht nur an Laufprofis, sondern auch an Anfänger und Menschen mit eher geringer Fitness. Doch sowohl Fuchs als auch Rauch und Barisch hielten die zehnwöchige Vorbereitung tapfer durch. Dennoch, ganz ohne Schwierigkeiten kam Fuchs in Wolnzach nicht ins Ziel.

„Die letzten zwei Kilometer waren schon etwas zäh.“ Barisch schwärmt von der tollen Atmosphäre in der Hopfenregion: „Im Wohngebiet auf der Strecke sitzen die Leute vor ihren Häusern und Wohnungen und feuern dich an. Bei manchen wird sogar eine richtige Party gefeiert.“ Mit seiner Zeit ist der 54-Jährige, der vor einiger Zeit eine schwere Operation überstanden hat, durchaus zufrieden. „1,31 Stunden ist absolut okay. Ich habe gedacht, dass ich länger brauche.“

Lauf 10: Die Strecke ist abwechslungsreich, das Wetter spielte mit

Die abwechslungsreiche Strecke, die als Rundkurs angelegt ist, kam ihm sehr entgegen. „Man kommt durch ein Wohngebiet, auf einen Schotterweg und ein Waldstück und schließlich geht es fast zwei Kilometer bergauf. Das ist enorm anstrengend.“ Die Temperaturen waren auch für ihn angenehm. „Ich weiß nicht ob ich die Strecke geschafft hätte, wenn wir wie zuletzt über 30 Grad gehabt hätten“, gibt Barisch ehrlich zu.

Wie schon im vergangenen Jahr, so hat Ralf Rauch auch heuer seinen „inneren Schweinehund“ überwunden. Rauch brachte einst ein Gewicht von 142 Kilo auf die Waage. Doch schon im vergangenen Jahr hat er dank des Lauf 10 über 14 Kilo abgenommen. „In diesem Jahr fiel mir das Laufen schon viel leichter“, freut er sich. Und mit 1,40 Stunden lief er eine Zeit, mit der er durchaus zufrieden ist. Auch von der Atmosphäre rund um den Lauf war er begeistert: „Da helfen über 1000 Ehrenamtliche. Das ist schon ein Wahnsinn und dann diese tolle Stimmung.“ Auf der Strecke sorgten die Veranstalter dafür, dass die Läufer und Läuferinnen auch bei Kräften blieben: „Es gab jede Menge Stände mit Obst und Wasser“, so Rauch. Übrigens: Klara Wierzcholski aus dem Trainerteam des TVA lief sogar mit 42 Minuten Bestzeit bei den Frauen.

Für Fuchs, Barisch und Rauch beginnt jetzt schon die Vorbereitung auf den nächsten Lauf 10 im Jahr 2026. Das Trio wird weiterhin fleißig jeden Montag und Mittwoch trainieren. Kein Wunder, wenn es so gut läuft.