ZimZum Festival in Augsburg: Jugendliche feiern ihren Glauben

Nach monatelanger Planung und Vorfreude ist es soweit: Das ZimZum Festival öffnet am Freitagabend seine Tore auf dem Augsburger Messegelände. Rund 2500 jungen Menschen zwischen 14 und 25 Jahren aus dem deutschsprachigen Raum haben sich angemeldet, um vier Tage lang gemeinsam ihren Glauben zu feiern. Das ZimZum Festival bietet eine Mischung aus Lobpreis, Vorträgen, einem Musikfestival und einem vielfältigen Begleitprogramm mit Seminaren und Workshops. Veranstalter ist der Theologe Johannes Hartl, der in Augsburg das Gebetshaus grüdete.

Viele Teilnehmer des ZimZum Festivals übernachten in Schlafsälen direkt vor Ort, um das Festivalerlebnis komplett auszukosten, so die Veranstalter. Nach der Eröffnungsshow am Freitagabend erwarten die Teilnehmenden zwei Late-Night Konzerte mit Vu.Anesa und den O´Bros. „In den kommenden Tagen soll das ZimZum Festival dann nicht nur ein Ort der Gemeinschaft und Inspiration sein, sondern auch ein Raum, um den Glauben an Jesus zu feiern und neu zu entdecken“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Icon Galerie 76 Bilder Mehr als 10.000 Menschen verschiedener christlicher Religionen feiern beim Festival "Mehr24" zusammen ein Fest des Glaubens in der Augsburger Messehalle.

Initiiert wird das Festival von Johannes Hartl aus dem Gebetshaus Augsburg und Florian Stielper von Campus für Christus. Vorausgegangen waren die MEHR Festivals mit bis zu 12.000 Teilnehmern, die das Gebetshaus seit vielen Jahren durchführt. Nun soll es um eine jüngere Zielgruppe gehen. Johannes Hartl: „In einer Zeit von so massiver Verunsicherung, wollen wir gerade jungen Menschen ein Signal von Hoffnung und der Freude eines persönlichen Glaubens schenken.“ Florian Stielper ergänzt: „Wir glauben, dass Gott ganz viel Potenzial in die nächste Generation gelegt hat, und wir wollen sie dabei unterstützen das selbst zu entdecken und, dass sie mehr und mehr in ihrem Potenzial leben.“

ZimZum Festival: Das bedeutet der Name

ZimZum oder auch Tzimtzum vom Hebräischen „Zurücknahme“ oder „Einschränkung“ ist ein Begriff aus der Tradition des Judentums. „ZimZum“ bezeichnet den Prozess, durch den Gott Platz für die Schöpfung schafft, indem er sich selbst zurücknimmt. Gott ist die Liebe und gibt seinen Geschöpfen Raum, so die Veranstalter des Festivals. In unserer Gesellschaft erlebe man oft das Gegenteil: Jeder wolle sich selbst in den Mittelpunkt stellen, kreise um die eigenen Bedürfnisse. ZimZum-Lifestyle habe für Christen mit der Haltung Jesu zu tun, von dem gesagt wird, dass er nicht an seiner Herrlichkeit festhielt, sondern sich für uns freiwillig auf Augenhöhe begab.

„Unter dem Motto ,Rebels of Hope‘ sollen die Jugendlichen auf dem ZimZum aus der Begegnung mit Jesus heraus zu Hoffnungsträgern werden und eine Kultur der Hoffnung und der Liebe in ihr Umfeld transportieren. Diese Kultur ist der Herzschlag des Festivals“, so die Veranstalter.

Das Augsburger Gebetshaus ist eine ökumenische Initiative, die den christlichen Glauben auf zeitgemäße Weise erfahrbar machen möchte. Es fällt immer wieder durch Aktionen wie die 24-Stunden-Gebete oder eben die Glaubensfestivals auf. (AZ)