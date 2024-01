Augsburg

13:53 Uhr

Suche nach der Nähe zu Gott: Tausende Gläubige bei Festival Mehr24

Plus Mehr als 10.000 Menschen besuchen an diesem Wochenende das Glaubensfestival Mehr24 in der Augsburger Messe. Was sie erwarten und an Geld ausgeben.

Unzählige Scheinwerfer tauchen die dunkle Halle 5 der Augsburger Messe in stimmungsvolles Licht. Nach einem Countdown auf den Leinwänden startet am Donnerstagabend das Glaubensfestival Mehr24 mit einem Konzert auf der riesigen Bühne, über der ein großes Kreuz in Szene gesetzt ist. Tausende Menschen hält es jetzt nicht mehr auf den Sitzen. "All the angels cry holy" singen sie den Refrain mit, recken die Hände in die Höhe. Es ist wohl eine der größten Veranstaltungen, die die Augsburger Messe gesehen hat. An die 11.000 Gläubige werden auf dem Festival, das bis Sonntag dauert, erwartet. So unterschiedlich die Besucher sind: Sie alle eint eine Erwartung an eine Veranstaltung, die das Augsburger Gebetshaus als Veranstalter über die Jahre zu einem eindrucksvollen Massen-Event entwickelt hat.

70 Bilder Impressionen vom Glaubensfestival "Mehr24" in Augsburg Foto: Klaus Rainer Krieger

Eine junge Frau hat die Augen geschlossen, wiegt den Körper zur Musik mit, ihre Hände hält sie an ihr Herz. Glücklich sieht sie aus. Die Mehr24 zieht Menschen aus ganz Deutschland, aber auch über die Grenzen hinaus nach Augsburg an. Gebetshaus-Gründer Johannes Hartl und sein Team wollen Christen aller Generationen und Konfessionen ansprechen. Dem auffallend jungen Publikum wird auf dem mehrtägigen Festival, das unter dem Motto "God is here" steht, ein breites Programm geboten - mit Vorträgen namhafter Speaker, Lobpreisungen in Form von Konzerten und Eucharistiefeiern - unter anderem mit Augsburgs Bischof Bertram Meier und Weihbischof Florian Wörner. Die Mehr24 hat aber nicht nur den Glauben an Gott im Fokus, sondern auch den Kommerz. Das zeigt sich in Halle 7.

