Zum Ferienende werden nicht alle Baustellen fertig – so fahren die Trams

Es sieht vielleicht nicht danach aus; aber zum Schulbeginn in der nächsten Woche fährt die Straßenbahn der Linie 2 wieder durch die Karolinenstraße.

Plus In den Sommerferien gab es mehrere Großbaustellen in Augsburg, die den Tramverkehr ausbremsen. Die Karolinenstraße ist ein Beispiel. So läuft es hier ab nächster Woche.

Die Ferienzeit ist Baustellenzeit. Stadt Augsburg und Stadtwerke haben die Sommerferien genutzt, um umfangreiche Arbeiten zu erledigen. Auch in diesem Jahr wurde daher der Tramverkehr im Stadtgebiet stark ausgebremst. Busse ersetzen Straßenbahnen. Weil die Karolinenstraße nahe dem Rathausplatz saniert wird, geht aktuell für die Linien 1 und 2 auf diesem Streckenabschnitt gar nichts. Die Arbeiten in der Karolinenstraße schreiten voran. Doch es sieht keineswegs danach aus, dass ein Ende der Baustelle absehbar ist. Trotzdem gibt es Erleichterungen im Nahverkehr, wenn am Dienstag, 12. September, die Schule wieder beginnt.

Tram befördert mehr Fahrgäste als ein Bus

Das Vorgehen ist bekannt: Gleisarbeiten werden von den Stadtwerken bevorzugt in die Ferienzeit gelegt. Man möchte verhindern, dass Schüler vom Ausfall der Straßenbahnen zu stark betroffen werden. Fahrten mit einem Ersatzbus seien in den Ferien verschmerzbar, heißt es. Es gibt einen zweiten Aspekt: Straßenbahnen befördern in einem Fahrzeug deutlich mehr Fahrgäste als Busse. Deshalb gilt die Vorgabe, dass der Tramverkehr zum Schulstart funktionieren sollte. Auf Anfrage informiert Stephanie Lermen, Sprecherin der Stadtwerke, dass nahezu alle Trams startklar seien: "Pünktlich zu Schulbeginn fahren nahezu alle Straßenbahnlinien wieder planmäßig." Straßenbahnen der Linie 2 können - trotz der Baustelle dort - wieder durch die Karolinenstraße fahren. Die Linie 1 vom Königsplatz zur Endstation Neuer Ostfriedhof (Lechhausen) könne aber vorerst nicht bedient werden.

