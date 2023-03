Zwei Orte der Ruhe: Hofgarten und Kräutergarten starten in die Saison

Nach Ende der Winterpause öffnen Hofgarten und Kräutergarten am Samstag in Augsburg. Das städtische Grünamt kümmert sich um die beiden Anlagen.

Augsburg hat viele schöne Fleckchen. Orte der Erholung gibt es auch in der Innenstadt. Der Hofgarten nahe des Doms und der Kräutergarten am Roten Tor sind beliebte Anlaufstellen. Beide Einrichtungen sind in städtischer Hand. Nach einer mehrmonatigen Winterpause geht es jetzt wieder los. Hofgarten und Kräutergarten öffnen am Samstag, 1. April.

Bis Ende Oktober dauert die Saison. Der Hofgarten ist täglich von 8 bis 21 Uhr offen. Seit 1963 ist die Stadt Augsburg Mieterin des Hofgartens. 1964 wurde er zur Parkanlage umgestaltet und anschließend für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Seit August 2006 ist der Hofgarten barrierefrei erreichbar. Die Stadt bezahlt bis 2032 jährlich nur 55 Euro Miete für die Anlage. Dafür investiere sie jährlich etwa 50.000 Euro in den Unterhalt des Gartens, des Brunnens, der Wege und der Eingangstreppen, heißt es. Die Winterpause sei nötig, sagt Umweltreferent Reiner Erben (Grüne): "Der Zeitpunkt der Eröffnung steht im Zusammenhang mit der Vegetationsperiode."

Der Kräutergarten gilt als Oase in Augsburg. Foto: Michael Hörmann (Archivbild)

Zuspruch findet zudem der Kräutergarten am Roten Tor. Einige Bänke laden zum Verweilen ein. Das Besondere: Für den Eigenverbrauch dürfen kleine Mengen an Kräutern mitgenommen werden. Sie sollen nicht herausgerissen werden, sondern vorsichtig mit Messer oder Schere abgetrennt werden. Der Kräutergarten ist eingezäunt. Am Abend wird das Eingangstor geschlossen, in der Früh wird es geöffnet. Auch beim Kräutergarten kümmert sich die Stadt um die Pflege der Anlage.

Zur 2000-Jahr-Feier der Stadt Augsburg wurde der Kräutergarten angelegt

Der Kräutergarten liegt idyllisch am Inneren Stadtgraben. Im Jahr 1983 wurde er nach historischem Vorbild anlässlich der 2000-Jahr-Feier Augsburgs angelegt. Denn früher befand sich an genau dieser Stelle der Gemüsegarten des in der Nähe gelegenen Heilig-Geist-Spitals, heißt es.