Augsburger Anekdoten: Verlassenes Eis und Promis im Dönerladen

Plus Der Frühling ist da, und plötzlich auch zwei Eisbecher auf einem Fenstersims. Eine ähnlich unerwartete Begegnung ergibt sich abends in der Augsburger Innenstadt.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Plötzlich standen sie da: Zwei Eisbecher einer bekannten Fast-Food-Kette. Mitten auf dem Fenstersims vor dem Büro. Von den Besitzern weit und breit keine Spur. Wer hat die Eisbecher abgestellt? Lecker sehen sie aus, Vanille-Eis, schön aufgetürmt und mit Schokosoße übergossen. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Ob man sich die Becher einfach nehmen kann? Erst mal abwarten. Und dann kommen weitere Zweifel auf. Könnte man das Eis ohne Bedenken essen? Was, wenn jemand sich einen Scherz erlaubt und irgendetwas hineingegeben hat? Also lieber doch Finger weg, Vorhang zu und auf dem Heimweg selbst zur Eisdiele.