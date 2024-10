So viele Menschen aus Augsburg wurden als vermisst gemeldet

Von seiner Bergtour im italienischen Monte-Rosa-Massiv, zu der er am 20. September aufgebrochen war, ist Christoph M. nicht mehr zurückgekehrt. Die Suchmaßnahmen der Einsatzkräfte nach dem Augsburger blieben erfolglos. Nur der Hund des 58-Jährigen wurde nach zwei Wochen gerettet (wir berichteten). Das Tier hatte bei Schnee und Eiseskälte überlebt. Wegen des Schneefalls im Gebirge wurde die Suche nach M. eingestellt. Die Familie muss vom Schlimmsten ausgehen. Zusätzlich zu der Tragik muss es diese Ungewissheit über das Schicksal sein, die für Angehörige eine enorme Belastung mit sich bringt. Diese Ungewissheit muss seit dem Sommer auch die Familie einer Frau aus Göggingen aushalten. In Augsburg werden immer wieder Menschen als vermisst gemeldet, berichtet die Polizei und nennt Zahlen.

Pro Monat wurden in diesem Jahr im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizei Schwaben Nord bislang zwischen 100 und 150 Vermisstenfälle polizeilich erfasst. Bis Ende September zählte die Polizei insgesamt 1100 Vermisstenfälle, die meisten davon wurden angesichts der Bevölkerungsdichte freilich in der Stadt Augsburg registriert. Laut Polizeisprecher Markus Trieb wurden allein in Augsburg in rund 790 Fällen Menschen als verschwunden gemeldet. Etwa 55 Prozent von ihnen waren demnach weiblich, der Rest männlich. „In vielen Fällen klären sich die Vermisstenfälle bereits nach kurzer Zeit auf“, berichtet der Polizeisprecher. Bei den Geschehnissen fällt eines auf.

Vermisstenfälle in Augsburg: Manchmal ein Missverständnis

Rund 81 Prozent der Vermissten im Augsburger Stadtgebiet waren jünger als 18 Jahre. Rund sieben Prozent machten Kinder aus, knapp zwei Prozent Heranwachsende. Der Anteil der vermisst gemeldeten Erwachsenen beträgt knapp 18 Prozent. Den höchsten Anteil, etwa 74 Prozent, machen Jugendliche aus. Nach Angaben des Polizeisprechers gibt es auch Personen, die mehrfach im Jahr als vermisst gemeldet werden, „weil sie zum Beispiel ohne Absprache mit Eltern oder anderen Aufsichtspersonen von zu Hause fernbleiben.“ Auch sei es in den letzten Jahren durchaus vorgekommen, dass es schlichtweg ein Missverständnis zwischen Angehörigen und einem vermeintlich Vermissten gab. „Etwa, dass jemand einen Spontanurlaub gemacht und niemandem Bescheid gegeben hat. Solche Fälle klären sich aber sehr schnell auf.“ Manchen Menschen würden auch bewusst Bindungen zu Mitmenschen kappen.

Diese würden sich bewusst eine Art „Auszeit“ nehmen und bei Verwandten nicht ans Telefon gehen, meint Markus Trieb. „Das ändert sich auch mal, wenn die Polizei anruft und eine Nachricht auf der Mobilbox hinterlässt. Dann bekommt zumindest die Polizei die Info, dass alles in Ordnung ist und wir können bei den Angehörigen Entwarnung geben.“ Nur die wenigsten Fälle blieben ungeklärt. „Es gibt sehr wenige Ausnahmen“, sagt Trieb. Die Hintergründe seien vielfältig. „Sie reichen von freiwilliger Abwesenheit, also Untertauchen oder Auszeit nehmen, über Unglücksfälle bis zu möglichen Gewaltverbrechen.“ Alles denkbar ist bis heute in dem Vermisstenfall um den einstigen Pokerspieler Kadir Karabulut, der in kriminelle Machenschaften verstrickt gewesen sein soll.

Augsburger Polizei sucht aktuell nach Frau aus Göggingen

Die letzte Spur des damals 42-Jährigen verlor sich 2013 in Lechhausen, wo er seinen schwarzen Audi geparkt hatte. Auch nach so langer Zeit sind die Ermittlungen bis heute nicht eingestellt. Grundsätzlich unterscheidet die Polizei, ob bei einem Vermisstenfall wegen eines Anfangsverdachts eines Gewaltdelikts ermittelt wird oder ob es keinerlei Hinweise auf eine Gewalttat gibt. Bei Letzterem betrage die Aufbewahrungsdauer für Ermittlungsunterlagen nach aktuell gültiger Polizeidienstvorschrift 30 Jahre, so Trieb. In manchen Fällen geht die Polizei mit einer Vermisstenmeldung an die Öffentlichkeit, um mögliche Hinweise auf den Verbleib einer vermissten Person zu erlangen. Wie in dem Fall einer Frau aus Göggingen.

Die 38-jährige Yuliia B. ist am 23. Juli dieses Jahres von der Bildfläche verschwunden. Angehörige hatten sie als vermisst gemeldet. „Die Polizei sucht aktuell weiterhin nach ihr“, sagt der Polizeisprecher. Wie in solchen Fällen üblich ermittle die Polizei in alle Richtungen. Mehr könne man derzeit dazu nicht sagen.