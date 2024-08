In diesen Augsburger Biergärten ist die Brotzeit von zu Hause noch willkommen

Das eigene Essen mitzubringen, ist in Restaurants eigentlich nicht gern gesehen. Bayrische Biergärten sind da die Ausnahme, denn hier hat die mitgebrachte Brotzeit Tradition: Schon seit dem 19. Jahrhundert dürfen Biergartengäste ausschließlich im Selbstbedienungsbereich den Hunger aus den eigenen Brotdosen stillen, wenn sie an der Schänke eine Maß bestellen. Doch wie sieht es damit in Augsburg aus?

Verzehrt werden darf im Biergarten, was als klassische bayrische Brotzeit durchgeht (Brot, Aufstriche, Brotbelag, Rohkost, kalte Speisen). So regelt es die bayrische Biergartenverordnung. Einige Gastronomen umgehen diese Regel, indem sie auf Selbstbedienungsbereiche verzichten. Wir haben vier Augsburger Biergärten gefunden, bei denen die mitgebrachte Brotzeit noch gestattet ist.

In diesen Augsburger Biergärten ist die mitgebrachte Brotzeit noch erlaubt

In der Kulperhütte nahe der Wertach in Göggingen wird an der Tradition festgehalten: „Die Regel gibt es noch bei uns“, sagt Tim Jirousch aus der Geschäftsleitung. „Die Gäste können ihr Essen mitbringen und wir kümmern uns um die Getränke.“ Doch die Biergartenbesucher würden nur noch selten Gebrauch von der Regel machen, berichtete Jirousch. „Ein paar Leute aus der älteren Generation machen das noch, aber bei jüngeren sehen wir das eher selten“, sagt er. „Und wenn das mal jemand macht, dann sind es eher einzelne Personen. Dass hier mal eine ganze Gruppe ihr Essen dabei hat, das gab es schon lange nicht mehr.“

Im Kastaniengarten im Botanischen Garten darf getreu der Biergartenverordnung jeder, der eine Maß bestellt, „sein Vesper selbst mitbringen“, sagt eine Angestellte. „Aber dass jemand wirklich noch sein Essen mitbringt, das erleben wir eher selten.“ Stattdessen würden Gäste vermehrt eigene Getränke mit in den Biergarten bringen. „Das ist für uns sehr problematisch, da wir in der Gastronomie bekanntlich unser Geld mit den Getränken verdienen.“

Schlossgaststätte Wellenburg: Wenige Gäste bringen Brotzeit mit

Auch die Schlossgaststätte Wellenburg behält diese bayerische Tradition bei, aber wie im Kastaniengarten stellt man hier fest, dass nicht mehr viele Gäste etwas mitbringen wollen. Die Regel, wie bei vielen, die das Konzept noch anbieten: Verzehr der eigenen Brotzeit ist nur im Selbstservicebereich erlaubt. Die meisten Gäste, die gerne eigenes Essen mitbringen möchten, rufen laut Auskunft der Mitarbeiter übrigens vorher an, um zu fragen, ob es überhaupt erlaubt ist.

Im Riegele Biergarten, einer der größten Biergärten in Augsburg, hält man ebenfalls an der Tradition fest, auch hier müssen die Getränke allerdings vom Biergarten stammen. Laut Auskunft der Bedienungen greifen aber wenige Gäste auf das Angebot zurück: „Es ist für sie einfach bequemer, alles bei uns zu bestellen.“