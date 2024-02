Augsburger Geschichte

Textilstadt Augsburg: Als Gögginger Garne in alle Welt gingen

Plus Das Unternehmen Amann beendet die Garnproduktion nach über 160 Jahren. Auf dem Areal waren einmal mehr als 1000 Menschen beschäftigt.

Die AMANN Group schließt Ende 2024 ihr Werk in Göggingen. Die AMANN Group ist einer der international führenden Hersteller hochwertiger Nähfäden, Stickgarne und Smart Yarns (intelligente Garne mit besonderen Funktionen). Amann übernahm 1994 den Konkurrenten Ackermann Göggingen AG.

„Der Damenwelt gewidmet“ war 1893 dieses Heftchen mit Stickereivorlagen. Foto: Sammlung Häußler

Das Firmenareal hat durch die Zwirnerei und Nähfaden-Fabrik Göggingen (ZNFG) eine lange Tradition in der Garnproduktion. Im Jahr 1863 hatte Eusebius Schiffmacher seine Garnzwirnerei von Augsburg in die damalige Marktgemeinde Göggingen verlegt. Dort bot sich die Singold als Energiequelle an einem weiten Baugelände an. Die Singold führte damals 8000 Liter Wasser pro Sekunde (heute nur mehr rund 2000 Liter). Das reichte anfangs zum Direktantrieb der Maschinen aus.

