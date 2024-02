Augsburg

Textilfirma Amann schließt Werk in Augsburg: So geht es weiter

Die Amann-Fabrikhallen (linke Bildhälfte) in Göggingen. Das historische Fabrikgebäude der früheren Ackermann-Nähfadenfabrik (rechts) wurde bereits Anfang der 2000er in Loft-Wohnungen umgewandelt.

Plus Die Amann Group erläutert, warum das Aus des Standorts in Göggingen unabwendbar ist. Was passiert jetzt mit dem Areal?

Von Michael Hörmann, Stefan Krog Artikel anhören Shape

Das Aus der Produktionsstätte in Göggingen ist unwiderruflich. Die Firma Amann Group stellt insgesamt 145 Beschäftigte frei. Mit der Belegschaft soll über einen Sozialplan verhandelt werden, heißt es. Die Textilfabrik (früher Ackermann) sitzt in der Fabrikstraße nahe dem Gögginger Luftbad am Fabrikkanal. Das Grundstück gilt aufgrund seiner Lage direkt am Gögginger Wäldchen als attraktiv. Beobachter stellen bereits die Frage, ob künftig Wohnbebauung möglich sein wird. Das Unternehmen positioniert sich bereits in diesem Punkt.

Das Aus für Amann am Standort Göggingen sorgte für große Bestürzung. Die Firmenleitung erklärte am Freitag nochmals die Gründe für diesen Schritt: "Er folgt einer umfassenden Überprüfung der betrieblichen Effizienz des betroffenen Standorts", heißt es in einer Erklärung. Seit Beginn des Ukrainekriegs hätten sich die schon seit 2015 schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für das Werk in Augsburg signifikant verschärft. Hohe Energiekosten in Verbindung mit einer hohen Inflationsrate sowie eine schwache Produktionsauslastung aufgrund des spürbaren Konsumrückgangs hätten zur Folge, "dass der Produktionsstandort in Augsburg nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden kann".

