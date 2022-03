Augsburger Geschichte

vor 34 Min.

Augsburg und seine vielfältigen Verbindungen zum Schloss Mickhausen

Mit dem Aufbau des Baugerüstes an der West- und Nordseite hat die "heiße Phase" der Generalsanierung des Staudenschlosses Mickhausen begonnen.

Plus Raimund Fugger starb 1535 in Mickhausen, und die Augsburger "Taubenmarie" wurde in dem Stauden-Schloss gepflegt. Derzeit wird das Ensemble generalsaniert.

Von Franz Häußler

Die Stauden sind Augsburgs beliebtes Naherholungsgebiet im Naturpark Augsburg - Westliche Wälder. Mickhausen ist ein Zentralort in der waldreichen Hügellandschaft. Erkundet man Mickhausen digital, folgt im Internet eine Unzahl Reaktionen. Vor allem das Schloss steht im digitalen Blickpunkt. Die Sanierung der "Stauden-Schloss" genannten historischen Schlossanlage ist durch eine Vielzahl Berichte und Bilder verfolgbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .