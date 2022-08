Augsburger Geschichte

Augsburgs älteste aktive Wasserkraftanlage erzeugt Ökostrom

Plus Die Pfladermühle in der Altstadt gab es bereits im Jahr 1276. Der Vordere Lech liefert die Energie. Welches Unternehmen damit heute seinen Eigenbedarf an Strom deckt.

Von Franz Häußler

Stromerzeugung mit Sonne und Wind ist derzeit ein beherrschendes Thema. "Grüne Energie" steht im Fokus. Möglichst in der Verbrauchsregion soll Ökostrom erzeugt werden. In Augsburg gibt es Solaranlagen auf vielen Dächern, Windräder fehlen im Stadtgebiet bislang. Einige Rotoren drehen sich jedoch über einem Wald in Augsburger Besitz: Die Windräder stehen im Brugger Forst zwischen Adelzhausen und Odelzhausen. Im Stadtbereich Augsburg ist Wasser die traditionelle Primärenergie. Die Nutzung der Wasserkraft hat eine rund 2000-jährige Tradition: Eine römerzeitliche Mühle belegt es.

