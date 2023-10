Diese Brücken führ(t)en in Lechhausen über den Lech

Von Franz Häußler - 18:30 Uhr Artikel anhören Shape

Ende des 19. Jahrhunderts ersetzte eine Eisenbrücke die einstige Holzkonstruktion. Warum ihre Nachfolgerin im Jahr 1955 den Namen Ulrichsbrücke erhielt.

Ein Aquarell aus dem Jahr 1808 überliefert die Lechbrücke zwischen Augsburg und Lechhausen. Der Lech ist noch unreguliert und immens breit. Viele hölzerne Pfeiler waren für die Holzbrücke mit der Fahrbahn nötig. Der Zeichner hielt auch ein Floß auf dem Lech fest. Der Flößerpark nahe der Brücke erinnert inzwischen an die Flößerei. An der Schillerschule gibt es seit 1966 den Flößerbrunnen des Augsburger Bildhauers Theo Bechteler. Zwei filigrane Flößer auf einem Floß erinnern die Kinder an das mit dem Lech und Lechhausen eng verbundene Transportgewerbe.

Eine Holzbrücke auf vielen Jochen war 1808 eine der Vorläuferinnen der Ulrichsbrücke. Foto: Sammlung Häußler

Die oftmals bei Hochwassern ausgespülten Pfeiler von Lechbrücken bildeten noch im 19. Jahrhundert Hindernisse für die Flößer. Die letzte Holzbrücke zwischen Augsburg und Lechhausen wurde 1892/93 durch eine Eisenbrücke ersetzt. Sie überbrückte mit 60,8 Metern Spannweite ohne Pfeiler auf massiven Fundamenten an den Ufern den Lech. Die Eisenbrücke überstand das Jahrhunderthochwasser von 1910. Im Zweiten Weltkrieg bekam sie Bombenschäden ab, war aber reparabel.

