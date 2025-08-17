Eine Quote von 13 Prozent: Warum so wenige Straßen nach Frauen benannt sind

Dass Straßen in Augsburg nach bekannten Persönlichkeiten benannt werden, hat eine lange Geschichte: sie begann im Jahr 1837. Der Rat der Stadt widmete damals die Johannisgasse dem Gelehrten Konrad Peutinger und den „Alten Heumarkt“ der legendären Frauengestalt Philippine Welser. Diese damalige, allerdings nur kurzzeitige Frauenquote von 50 Prozent ist heute in weiter Ferne.

Wilfried Matzke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frauenquote Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis