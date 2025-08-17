Icon Menü
Augsburger Geschichte: Eine Quote von 13 Prozent: Warum so wenige Straßen nach Frauen benannt sind

Augsburger Geschichte

Eine Quote von 13 Prozent: Warum so wenige Straßen nach Frauen benannt sind

Männer sind bei der Namensgebung in Augsburg überproportional vertreten. Dabei hatte es einst mit einer Frauenquote von 50 Prozent begonnen – und mit einem Missgeschick.
Von Wilfried Matzke
    Auf Wunsch der Landsmannschaft der Russlanddeutschen wurde mit dem Anna-German-Weg im Univiertel eine Sängerin verewigt. Sie steht stellvertretend für die Integrationsleistung der Russlanddeutschen.
    Auf Wunsch der Landsmannschaft der Russlanddeutschen wurde mit dem Anna-German-Weg im Univiertel eine Sängerin verewigt. Sie steht stellvertretend für die Integrationsleistung der Russlanddeutschen. Foto: Wilfried Matzke

    Dass Straßen in Augsburg nach bekannten Persönlichkeiten benannt werden, hat eine lange Geschichte: sie begann im Jahr 1837. Der Rat der Stadt widmete damals die Johannisgasse dem Gelehrten Konrad Peutinger und den „Alten Heumarkt“ der legendären Frauengestalt Philippine Welser. Diese damalige, allerdings nur kurzzeitige Frauenquote von 50 Prozent ist heute in weiter Ferne.

