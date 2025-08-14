Göttin oder Fantasiegestalt: Wer war Augsburgs Stadtgründerin Cisa?

Elias Holl erhöhte zwischen 1614 und 1616 den Augsburger Perlachturm. Ursprünglich sollten ein Mond und ein Stern aus Metall als Wetterfahne die vergoldete Kugel auf der Turmspitze überragen. Stadtbaumeister Holl änderte seinen Plan und bekrönte den Perlachturm mit einer Silhouette der legendären Stadtgöttin Cisa. Am 20. August 1615 befestigte er sie auf dem Perlachturm. Elias Holl nennt Cisa in seiner Hauschronik Circe. Ihm war die die Überlieferung geläufig: Cisa oder Circe sei eine germanische Göttin und die Gründerin Augsburgs gewesen. Doch wer war sie wirklich, diese Figur?

Cisa war zu Elias Holls Zeit populär. Davon zeugt ein 1613 geprägter Augsburger Goldgulden im Maximilianmuseum. Er zeigt auf einer Seite Cisa in Miniatur. Die Sage von Cisa taucht der Augsburger Geschichtsschreibung bereits im 15. Jahrhundert auf. Chronisten hatten eine mündliche Überlieferung niedergeschrieben und bekannt gemacht. In einer Chronik von 1456 ist „die Anbetung der heidnischen Göttin Cisa“ mit einer Zeichnung dargestellt.

Cisa mit Stadtpyr auf einem Augsburger Goldgulden aus dem Jahr 1613 Foto: Maximilianmuseum

In der Sage heißt es, Augsburg habe in vorrömischer Zeit Cisaria geheißen. Es habe dort ein der Göttin Cisa oder Zisa geweihtes Heiligtum gegeben. Auf einer Reliefplatte am Herkules ist Cisa dargestellt. Die sitzende Gestalt hält eine Zirbelnuss, das Augsburger Stadtsymbol, in einer Hand. So ist Cisa auch auf dem Goldgulden von 1613 dargestellt.

Um diese Zeit war Historikern klar, dass die Cisa-Sage eine reine Fantasiegeschichte war. Auch heute ist nichts Genaueres über die Urgeschichte von Cisa bekannt. Forscher bezeichnen sie als vorchristliche Fruchtbarkeitsgöttin, die es nur in der Fantasie von Geschichtsschreibern gab. In allen jüngeren Forschungsberichten wird die Cisa auf der Kuppel des Perlachturms in Augsburg erwähnt. Die sonst nur aus großer Entfernung zu sehende Cisa ist derzeit aus der Nähe auf der vor dem Rathaus zu Boden gelassenen Kuppel zu betrachten.

Cisa überstand die Augsburger Bombennacht

Cisa überstand Augsburgs schlimmste Bombennacht Ende Februar 1944 mit viel Glück. In dieser Nacht brannte der Perlachturm aus. Auch die hölzerne Turmkuppel fing Feuer. Die Spitze mit der vergoldeten Kugel und Cisa kippten und stürzten. Die Wetterfahne blieb jedoch an der steinernen Brüstung des Perlachturms hängen und konnte später geborgen werden.

Cisa auf einem vergoldeten Relief am Herkulesbrunnen Foto: Franz Häußler

Der ab 1947 wieder begehbar gemachte Perlachturm wurde natürlich wieder mit der Cisa-Wetterfahne bekrönt. Bei der Sanierungsaktion in den 1980er Jahren wurde der linke Arm der Cisa ersetzt. So stimmte die Silhouette wieder. Auch eine Schönheitskur war fällig. Zusammen mit der Abschlusskugel wurde Cisa neu vergoldet. Eine Auffrischung ist auch bei der derzeitigen Sanierungsaktion eingeplant.

Cisa gibt es übrigens auch in Miniatur: Die Theaterfreunde Augsburg, der Förderverein des Staatstheaters Augsburg, verleihen die Goldene Cisa seit der Spielzeit 2022/23 alljährlich als Theaterpreis für besondere Leistungen an Künstlerinnen und Künstler.