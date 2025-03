Seit 70 Jahren wird in Augsburg mit Fernwärme geheizt

1954 gilt als Geburtsstunde der Fernwärmeversorgung für Augsburg durch die Stadtwerke. Vor 70 Jahren spielte der Umweltgedanke noch keine Rolle, sondern die teure Kohle. Sie sollte durch die Erzeugung und Verteilung von Fernwärme effektiver genutzt werden als in Hausheizungen. Längst ist Fernwärme als energieeffizient und klimaschonend klassifiziert. Das bewog in jüngster Zeit etliche Städte und Gemeinden in Schwaben, Fernwärmenetze einzurichten. Sie betraten damit großteils Neuland im Heizungssektor.

