So wurde ein Holzbauwerk zur modernen Doppelbrücke in Hochzoll

Die Hochzoller Eisenbahnbrücke ermöglicht seit 1840 Zügen die Überquerung des Lechs. Die heutige Konstruktion besteht in Wirklichkeit aus zwei Brücken.

Die Eisenbahnbrücke über den Lech in Hochzoll ist die vierte Bahnbrücke für den Zugverkehr. Der erste Zug zwischen Augsburg und München verkehrte im Oktober 1840. Damals zog die Lokomotive die Wagen über eine Holzbrücke. Sie genügte für die relativ geringe Belastung. Die Planungen für den Bau der ersten bayerischen Eisenbahn-Fernstrecke zwischen Augsburg und München begannen 1835.

Es war schnell klar, dass eine Brücke über den Lech eines der schwierigsten Einzelbauwerke sein würde. Eisen war zu dieser Zeit in Bayern großteils eine teure Importware. Die Schienen beispielsweise kamen aus England. Bei der Brücke musste man sparen: Eine Holzbrücke musste genügen. Sie bekam sechs Joche. Darüber verlief die einspurige Schienentrasse.