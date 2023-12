Gaststätte Jägerhaus: Vom Dienstsitz des Jägers zur florierenden Gaststätte

Von Franz Häußler - 18:00 Uhr Artikel anhören Shape

Das derzeit geschlossene Lokal lockte 120 Jahre lang Ausflügler nach Siebenbrunn. Weitgehend unbekannt ist, dass das Jägerhaus einen Vorgänger in Haunstetten hatte.

Die Gaststätte Jägerhaus in Siebenbrunn ist derzeit geschlossen, weil sich kein neuer Pächter finden lässt. Das Lokal war fast 120 Jahre lang ein viel frequentiertes Ziel von Ausflüglern. Oftmals parkten davor zahlreiche Fahrräder, vor allem, wenn die Außengastronomie zu einer Rast bei Speis und Trank einlud. 280 Gäste finden unter elf Kastanien Platz.

Das Jägerhaus in Siebenbrunn ist ein fester Begriff. Dass es einen Vorgänger hatte, ist nicht mehr geläufig. Das Ur-Jägerhaus zeichnete Elias Holl vor fast 400 Jahren in seinem Plan des Augsburger Wassereinzugsgebiets von 1627. In historischen Landkarten wird es „Churbayrisch Jägerhaus“ genannt. Das war nicht die heutige Gaststätte Jägerhaus. Es stände heute in nächster Nachbarschaft zum Krankenhaus an der Sauerbruchstraße.

