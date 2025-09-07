Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburger Geschichte: Warum das große Mosaik am Augsburger Stadtwerkehaus seine Leuchtkraft verloren hat

Augsburger Geschichte

Warum das große Mosaik am Augsburger Stadtwerkehaus seine Leuchtkraft verloren hat

Die Kunst am Bau stammt aus den 1950er Jahren. Der Architekt Walther Schmidt ließ großflächige Bilder mit unterschiedlichen Darstellungen anfertigen. Was sie aussagen.
Von Franz Häußler
    • |
    • |
    • |
    Detail aus dem großen Glasmosaik am Stadtwerkehaus.
    Detail aus dem großen Glasmosaik am Stadtwerkehaus. Foto: Franz Häußler

    Der Architekt Walther Schmidt hatte während seiner Amtszeit als Augsburgs Stadtbaurat von 1951 bis 1966 Bauherren und Architekten beim Wiederaufbau größtmögliche Freiheit bei der Fassadengestaltung von Neubauten gewährt. Doch er propagierte einen „modernen“ Stil: nüchtern, glattflächig. An historische Augsburger Baustile sollten an den Neubauten Flacherker erinnern. Und diese Erker sollten „Kunst am Bau“ zeigen: großflächige Malereien und Mosaiken.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden