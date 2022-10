Augsburg

vor 16 Min.

Von der Ruine zum Baujuwel: Wie Brandstifter einst das Kurhaus retteten

Das Kurhaus in Göggingen gehört zu Jean Kellers bekanntesten Bauwerken. Heute gilt es als Baujuwel, beinahe wäre es aber abgerissen worden.

Plus Bis zu einem Brand im Jahr 1972 hatte niemand mehr etwas für das Kurhaus übrig. Doch aus der traurigen Ruine entstand ein Kulturdenkmal europäischen Ranges.

Von Heinz Münzenrieder Artikel anhören Shape

Vor 50 Jahren ging es mit dem Kurhaus Schlag auf Schlag: Der Abbruchantrag für das "alte Gerümpel" war gestellt, zudem ging der arg ramponierte Bau am 30. Oktober 1972 in Flammen auf. Verursacht worden war der Brand wohl von unbekannten Zündlern. Ein Augsburger Bauunternehmer wollte nach dem schon terminierten Abriss dort schicke Wohnungen errichten, dies wohl unter der Offerte „Im Kurhauspark“. Große Widerstände gab es im Ort nicht. Bürgermeister Karl Mögele und der Gögginger Stadtrat waren gegen einen Erwerb. Angeblich mache die schlappe Gemeindekasse nicht mit. Die Zukunft des Kurhauses hing damit am berühmten seidenen Faden, dessen Bruch schon vorbestimmt war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen