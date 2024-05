Augsburg

09:39 Uhr

Neustart der Kahnfahrt: Die ersten Boote stechen in See

Ahoi Augsburg! Bertolt Brecht lud am 1. Mai bei der Premiere der Kahnfahrtfestspiele zu einer musikalisch-theatrischen Bootsfahrt am romantischen Stadtgraben ein.

Von Katharina Indrich

Alles Neue macht der Mai, heißt es in einem bekannten Volkslied. Und auf die Augsburger Kahnfahrt trifft das definitiv zu. Das romantische Ausflugsziel, das nach dem Abriss des alten Gastroanbaus nun von der Regio Augsburg betrieben wird, ist pünktlich zum Start in den Wonnemonat aus dem Dornröschenschlaf erwacht. In frisch lackierten weißen Booten schipperten am Feiertag zur Premiere der Kahnfahrt-Festspiele die Gäste übers Wasser und genossen das Kaiserwetter und die musikalisch-theatralische Bootsfahrt der Theaterwerkstatt Augsburg und der Buchhandlung am Obstmarkt.

Zuvor hatten Marc Schiemann und Joshua Kessler, die den Kiosk und damit die Gastronomie vor Ort übernommen haben, jede Menge zu tun. Seit Wochen arbeiten sie mit Hochdruck daran, hier bald wieder Gäste bewirten zu können. Die neue moderne Bestuhlung und die kleinen Olivenbäumchen, die schon auf der Terrasse am Ufer zu sehen sind, geben bereits einen Vorgeschmack dessen, wie die Kahnfahrt zukünftig aussehen soll. Nach dem Abriss des alten Gebäudes habe man erst einmal eine Bestandsaufnahme machen müssen, sagt Joshua Kessler, der sich ebenso wie Marc Schiemann in der Augsburger Gastroszene bereits einen Namen gemacht hat, unter anderem im Augsburger Damenhof. Nun arbeite man in enger Zusammenarbeit mit der Stadt und Regio Augsburg mit Hochdruck daran, dass die Augsburger die Kahnfahrt im Sommer wieder genießen können.

