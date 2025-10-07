Icon Menü
Augsburger Raumfahrtprojekt könnte 2029 ins All starten

Augsburg

Augsburger Raumfahrtprojekt könnte 2029 ins All starten

Die Uni hat sich zusammen mit einem Partner bei der Europäischen Raumfahrtbehörde mit einer Raumfahrtmission beworben. Nun ist man in der Endauswahl.
Von Andrea Wenzel
    Forschende der Uni Augsburg haben sich mit Kollegen des DLR mit einer Raumfahrtmission bei der ESA beworben und sind in der Ensauswahl.
    Forschende der Uni Augsburg haben sich mit Kollegen des DLR mit einer Raumfahrtmission bei der ESA beworben und sind in der Ensauswahl. Foto: Felicitas Macketanz

    Das Scout-Programm der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA ist ein Förderprogramm für kleine, kostengünstige Satellitenmissionen, um innovative Forschungsvorhaben schneller und flexibler ins All zu bringen. Aus 19 Vorschlägen für solche Missionen sind nun vier Finalisten ausgewählt worden. Eine davon kommt aus Augsburg: das Satellitenprojekt SOVA-S.

    Forschende der Universität Augsburg und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickeln eine hochempfindliche Infrarot-Kamera, zur Beobachtung des schwachen „Luftleuchtens“ der Atmosphäre. Ziel ist die erste globale, systematische Vermessung atmosphärischer Schwerewellen in bis zu 400 Kilometern Höhe. Die Messungen sollen helfen, Klimamodelle zu verbessern und könnten künftig Frühwarnsysteme für Naturereignisse wie Zyklone oder Vulkanausbrüche unterstützen

    Satellit könnte mit Rakete der Rocket Factory ins All starten

    Zwei der noch vier im Rennen befindlichen Projekte erhalten am Ende den Zuschlag. Bis Januar 2026 gilt es nun, das Missionskonzept im Detail wissenschaftlich und technisch auszuarbeiten und gleichzeitig die Umsetzbarkeit im vorgegebenen Budgetrahmen von 35 Millionen Euro nachzuweisen. Die finale Entscheidung über die Auswahl der beiden Gewinnerprojekte fällt voraussichtlich Anfang 2026. Sollte „SOVA-S“ den Zuschlag erhalten, könnte der Satellit 2029 mit einer Trägerrakete – möglicherweise von der Rocket Factory Augsburg – in den Orbit starten. (AZ)

