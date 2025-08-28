Icon Menü
Augsburgs Dienstwagenflotte: Bescheidene Modelle im Vergleich zu München

Augsburg

Dienstwagen: Stadt Augsburg sollte zukünftig auf E-Autos umsatteln

Die Stadtspitze setzt auf bescheidenere Modelle als andere Kommunen. Das ist richtig. An einem zentralen Punkt sollte sich Augsburg aber an München orientieren.
Jonas Klimm
Von Jonas Klimm
    Augsburg setzt bei seinen Dienstwagen auf Hybrid-Modelle, sollte aber bald auf vollelektrisch umsatteln.
    Augsburg setzt bei seinen Dienstwagen auf Hybrid-Modelle, sollte aber bald auf vollelektrisch umsatteln. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Es gibt politische Themen, die werden rasch zum Aufreger. So erst kürzlich geschehen beim alljährlichen Dienstwagen-Check der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Das Ergebnis kurz zusammengefasst: Bis auf wenige Ausnahmen fahren deutsche Spitzenpolitiker teure Dienstwagen mit hohem CO₂-Ausstoß. An der Spitze: der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Die Stadt Augsburg geht einen Mittelweg. Sie nutzt bescheidenere Modelle als andere Kommunen. An entscheidender Stelle gibt es aber Nachholbedarf.

