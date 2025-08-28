Dienstwagen: Stadt Augsburg sollte zukünftig auf E-Autos umsatteln

Es gibt politische Themen, die werden rasch zum Aufreger. So erst kürzlich geschehen beim alljährlichen Dienstwagen-Check der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Das Ergebnis kurz zusammengefasst: Bis auf wenige Ausnahmen fahren deutsche Spitzenpolitiker teure Dienstwagen mit hohem CO₂-Ausstoß. An der Spitze: der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Die Stadt Augsburg geht einen Mittelweg. Sie nutzt bescheidenere Modelle als andere Kommunen. An entscheidender Stelle gibt es aber Nachholbedarf.

Jonas Klimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Stadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dienstwagen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis