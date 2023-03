Berufsschule in Augsburg: Ausbildungsberufe, Kontakt und Adressen

Wir bieten Ihnen eine Übersicht über die Berufsschulen in Augsburg, inklusive Adressen, Kontaktmöglichkeiten und welche Ausbildungsberufe angeboten werden.

Die Berufsschulen gehören zur dualen Berufsausbildung, die als ein Grundpfeiler des deutschen Bildungssystems gilt und weltweit geschätzt wird. Auszubildende erlernen ihren Beruf dabei sowohl in der Praxis eines Betriebs als auch in einer Berufsschule, wo die Inhalte des Lehrplans vermittelt werden. Die schulische Ausbildung dauert in der Regel drei bis dreieinhalb Jahre. Nach Angaben der Stadt Augsburg gibt es insgesamt neun Berufsschulen auf dem Stadtgebiet. Eine Übersicht.

Berufsschulen in Augsburg: Berufsschule 1, 2, 3 und 4 im Überblick

Städtische Berufsschule 1, Bebo-Wager-Schule

Adresse: Haunstetter Straße 66, 86161 Augsburg

Haunstetter Straße 66, 86161 Kontakt: Die Städtische Berufsschule 1 ist telefonisch unter der Nummer 0821/324-18703 oder per Mail unter bs1.stadt@augsburg.de zu erreichen.

Die Städtische 1 ist telefonisch unter der Nummer 0821/324-18703 oder per Mail unter bs1.stadt@augsburg.de zu erreichen. Internet: www.bs1-augsburg.de

www.bs1-augsburg.de Leitung: Robert Karlinger

Ausbildungsberufe : Mechatroniker (auch Hochschule dual), Industrie-, Zerspanungs- und Werkzeugmechaniker (auch Hochschule dual), Fluggerätmechaniker (auch Hochschule dual), Feinwerkmechaniker, Technische Produktdesigner, Technische Systemplaner, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Klempner, Kfz-Mechatroniker, Karosserie und Fahrzeugbaumechaniker

Städtische Berufsschule 2, Bebo-Wager-Schule

Adresse: Haunstetter Straße 66, 86161 Augsburg

Haunstetter Straße 66, 86161 Kontakt: Die Städtische Berufsschule 2 ist telefonisch unter der Nummer 0821/324-18801 oder per Mail unter bs2.stadt@augsburg.de zu erreichen.

Die Städtische 2 ist telefonisch unter der Nummer 0821/324-18801 oder per Mail unter bs2.stadt@augsburg.de zu erreichen. Internet: www.bs2-augsburg.de

www.bs2-augsburg.de Leitung: Henry Bauer

Henry Bauer Ausbildungsberufe : Chemieberufe, Drucktechnik/Medienberufe, Friseure/Körperpflege, Nahrungsberufe (Fleischer, Bäcker, Konditoren und die in diesen Berufszweigen tätigen Verkäuferinnen), Hotel- und Gaststättenberufe, Zahntechniker, Berufsintegrationsklassen (BIK)

Städtische Berufsschule 3, Berufsbildungszentrum für Ernährung und Versorgung, Kinder- und Sozialpflege

Adresse: Predigerberg 1, 86150 Augsburg

Predigerberg 1, 86150 Kontakt: Die Städtische Berufsschule 3 ist telefonisch unter der Nummer 0821/324-3601 oder per Mail unter bs3.stadt@augsburg.de zu erreichen.

Die Städtische 3 ist telefonisch unter der Nummer 0821/324-3601 oder per Mail unter bs3.stadt@augsburg.de zu erreichen. Leitung: Katharina Kröner

Ausbildungsberufe : Berufsvorbereitungsjahr (einjähriger Vollzeitunterricht), Ernährung und Versorgung, Service, Dienstleistung/Verkauf/ Textil und Kinderpflege/Sozialpflege

Kaufmännische Berufsschule 4, Welserschule

Lesen Sie dazu auch

Adresse: Jesuitengasse 14, 86152 Augsburg

Jesuitengasse 14, 86152 Kontakt: Die Kaufmännische Berufsschule 4 ist telefonisch unter der Nummer 0821/324-18906 oder per Mail unter bs4.stadt@augsburg.de zu erreichen.

Die Kaufmännische 4 ist telefonisch unter der Nummer 0821/324-18906 oder per Mail unter bs4.stadt@augsburg.de zu erreichen. Internet: www.welserschule.de

www.welserschule.de Leitung: Karin Landgraf

Ausbildungsberufe : Automobilkaufleute, Bankkaufleute, Kaufleute für Büromanagement, Industriekaufleute, Fachkräfte für Lagerlogistik / Fachlagerist/-in, Kaufleute für Digitalisierungsmanagement, Kaufleute für IT-System-Management, Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement, Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung, Kaufleute für Versicherung und Finanzanlagen, Kaufleute für Dialogmarketing / Servicefachkräfte für Dialogmarketing

Berufsschulen in Augsburg: Berufsschule 5, 6 und 7 im Überblick

Berufsschule 5 der Stadt Augsburg

Adresse: Haunstetter Straße 66, 86161 Augsburg

Haunstetter Straße 66, 86161 Kontakt: Die Berufsschule 5 ist telefonisch unter der Nummer 0821/324-18601 oder per Mail unter bs5@augsburg.de zu erreichen.

Die 5 ist telefonisch unter der Nummer 0821/324-18601 oder per Mail unter bs5@augsburg.de zu erreichen. Internet: www.bs5-augsburg.de

www.bs5-augsburg.de Leitung: Wolfgang Spielvogel

Ausbildungsberufe : Medizinische Fachangestellte, Tiermedizinische Fachangestellte, Zahnmedizinische Fachangestellte, Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte, Rechtsanwaltsfachangestellte, Sozialversicherungsfachangestellte, Steuerfachangestellte und Verwaltungsfachangestellte

Städtische Berufsschule 6 mit Balthasar-Neumann-Berufsbildungszentrum für Bau, Holz und Farbe

Adresse: Haunstetter Straße 59, 86161 Augsburg

Haunstetter Straße 59, 86161 Kontakt: Die Städtische Berufsschule 6 ist telefonisch unter der Nummer 0821/324-18643 oder per Mail unter bs6.stadt@augsburg.de zu erreichen.

Die Städtische 6 ist telefonisch unter der Nummer 0821/324-18643 oder per Mail unter bs6.stadt@augsburg.de zu erreichen. Internet: www.bs6-augsburg.de

www.bs6-augsburg.de Leitung: Margit Ross

Ausbildungsberufe : Bau-, Holz- und Farbtechnik, Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsvorbereitungsjahr: Bau / Holz / Farbe / Integration

Berufsschule 7 für Elektro- und IT-Berufe, Bebo-Wager-Schule

Adresse: Haunstetter Straße 66, 86161 Augsburg

Haunstetter Straße 66, 86161 Kontakt: Die Berufsschule 7 ist telefonisch unter der Nummer 0821/324-18993 oder per Mail unter bs7.stadt@augsburg.de zu erreichen.

Die 7 ist telefonisch unter der Nummer 0821/324-18993 oder per Mail unter bs7.stadt@augsburg.de zu erreichen. Internet: www.bs7-augsburg.de

www.bs7-augsburg.de Leitung: Oliver Sluka

Ausbildungsberufe : Elektrotechnik und Elektronik , Informationstechnik, Mechatronik, Mechatroniker (Hochschule Dual), Elektrotechnik (Hochschule Dual)

Prälat-Schilcher-Berufsschule und Benedikt-von-Nursia-Berufsschule Augsburg

Prälat-Schilcher-Berufsschule

Adresse: Fritz-Wendel-Str. 2, 86159 Augsburg

Fritz-Wendel-Str. 2, 86159 Kontakt: Die Prälat-Schilcher-Berufsschule ist telefonisch unter der Nummer 0821/6507370 oder per Mail unter info@praelat-schilcher-berufsschule.de zu erreichen.

Die Prälat-Schilcher-Berufsschule ist telefonisch unter der Nummer 0821/6507370 oder per Mail unter info@praelat-schilcher-berufsschule.de zu erreichen. Internet: www.praelat-schilcher-berufsschule.de

www.praelat-schilcher-berufsschule.de Leitung: Erich Miller

Ausbildungsberufe : Bäcker, Konditor, Fleischer, Fachverkäuferin Bäckerei /Konditorei/Fleischerei, Koch, Beikoch, Fachkraft Gastgewerbe, Dienstleistungshelfer, Hauswirtschaft, Fachkraft für personale Dienstleistungen, Maler, Bau- und Metallmaler, Bauten- und Objektbeschichter, Fahrzeuglackierer, Polster- und Dekorationsnäher, Verkäufer/Kaufmann im Einzelhandel, Fachlagerist, Fachkraft für Lagerlogistik, Friseur, Gärtner und Fachwerker im Gartenbau Zierpflanzen und Gemüse, Textilreiniger, Fachwerker für Textilreinigung, Tischler, Holzbearbeiter, Fachwerker für Fahrzeugreinigung, Jugendliche ohne Ausbildungsplatz (JoA), Berufsvorbereitungsklassen (BVJ) Hauswirtschaft, Körperpflege, Wirtschaft und Verwaltung (Verkauf), Farbtechnik, Back- und Süßwarenherstellung, Klassen für Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen

Benedikt-von-Nursia-Berufsschule Augsburg