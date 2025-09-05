Der September ist da - und wo eben noch Feriengefühle herrschten, startet nun für viele Jugendliche die Reise ins Berufsleben. Die Kammern in Augsburg ziehen auf Anfrage unserer Redaktion eine erste Bilanz zum Ausbildungsstart. Der Trend: Es wurden bislang etwas weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen als im Vorjahr. Ein Grund dafür ist das Ausbleiben von Abiturienten. Dafür gibt es auch noch zahlreiche freie Stellen für Nachzügler - vor allem in bestimmten Branchen.

In Augsburg haben die annähernd 800 bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) gelisteten Ausbildungsbetriebe zum Monatsbeginn 1340 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es noch 1361. Das entspricht einem kleinen Rückgang von rund drei Prozent. Ein Grund zur Beunruhigung? Für Wolfang Haschner, Sprecher der IHK Schwaben, jedenfalls noch nicht. „Dieses Jahr sind es tatsächlich ein bisschen weniger Auszubildende. Dieses ,bisschen‘ macht uns aber keine Sorgen, weil auch im Verlauf des Septembers noch Verträge geschlossen werden. Man kann also entspannt auf die Zahlen gucken.“

Der minimale Rückgang erkläre sich vor allem durch das Ausbleiben der Vollabiturienten, also Menschen mit einer allgemeinen Hochschulreife. Diese haben 2024 noch sieben Prozent der Auszubildenden ausgemacht, so Haschner. In diesem Jahr fiel diese Art der Auszubildenden nahezu komplett weg. Es gab wegen der Umstellung vom achtjährigen auf das neunjährige Gymnasium nur wenige Abiturienten. „Wir wussten im Vorfeld, dass dieses Jahr keine Abiturienten zu uns kommen. Dass unsere zuerst erwartete Prognose von einem Rückgang von minus sieben Prozent ausgeblieben ist, stimmt uns also zufrieden.“

Der Bedarf an Fachkräften ist in Augsburg noch immer hoch

Freie Plätze gibt es noch zur Genüge. 300 Ausbildungsplätze sind in Augsburg noch unbesetzt. Laut Haschner sind dabei die Bereiche Logistik, Hotellerie, Gastronomie und der Einzelhandel am meisten betroffen. Grund dafür sei unter anderem der hohe Bedarf an Fachkräften in diesen Berufsfeldern. „Es gibt also noch eine Vielzahl an Ausbildungsplätzen, wo junge Leute die Chance haben, sich auch jetzt noch zu bewerben. Wenn man genau hinguckt, ist alles noch möglich “.

Allen Nachzüglern rät er, den Ausbildungsatlas der IHK im Internet unter www.derausbildungsatlas.de in Anspruch zu nehmen: „Das ist der Tipp schlechthin, man findet dort schneller freie Stellen, weil dort alle ausbildungsberechtigten Unternehmen gelistet sind und direkt einsehbar ist, welche Stellen noch offen sind.“ Laut diesem finden sich aktuell 111 Betriebe in der Stadt und den unmittelbar angrenzenden Kommunen, die aktuell noch über freie Ausbildungsplätze verfügen. Haschner empfiehlt aber auch, die Beratungsstellen der Agentur für Arbeit aufzusuchen. Dort könne man ebenfalls Termine für eine Nachvermittlung ausmachen. An sogenannten Beratungstischen vermittelt die Agentur – je nach Talent und Neigungen der Suchenden – passende Ausbildungsstellen.

Ausbildung in Augsburg: Auch in beliebten Handwerksberufen gibt es teils einen Mangel an Nachwuchs

Ein ähnliches Bild zeichnet sich im Bereich der Handwerksberufe in Augsburg ab: Mit 443 abgeschlossenen Verträgen sinkt die Zahl der Auszubildenden im Vergleich zum Vorjahr (445) minimal. „In der Stadt Augsburg kann man von einer Stagnation sprechen“, sagt Sascha Schneider von der Handwerkskammer für Schwaben. 61 Ausbildungsstellen bleiben hier derzeit unbesetzt. „Aber auch das kann sich ändern“, so Schneider. „Das Handwerk stellt noch bis Jahresende ein. Und wenn sich ein junger, talentierter und ambitionierter Mensch meldet, gibt es immer eine Möglichkeit.“ Denn der Nachwuchsmangel zieht sich quer durch alle Handwerksbranchen. Vor allem im Bereich der Elektrotechnik, im Bau- und Metallbereich sowie im Kfz-Handwerk ist die Not am größten. „Paradoxerweise leiden aber auch beliebte Berufe wie der Anlagenmechaniker unter Nachwuchsmangel“, sagt Schneider. Für alle Interessierten besteht im Internet unter www.hwk-schwaben.de/ausbildung die Möglichkeit, eine passende Ausbildungsstelle zu finden.

Informationen rund um die Ausbildung und Stellenanzeigen für Ausbildungsplätze gibt es auch unter www.azubimovie.de.