Mann wird nach Badeunfall am Augsburger Autobahnsee weiter in Klinik behandelt

Nach einem Badeunfall am Augsburger Autobahnsee vergangenen Samstag befindet sich ein 23-Jähriger laut Polizei nach wie vor im Krankenhaus. Ob und wie kritisch sein Zustand ist, dazu gibt es allerdings keine Informationen. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Was die Augsburger Wasserwacht bei Badeunfällen bislang in diesem Sommer beobachtet.

Auch wenn am letzten Wochenende das Wetter zu wünschen übrig ließ, hatte sich der junge Mann mit Bekannten abends am Autobahnsee getroffen. Dann wollte er baden. Er soll dabei unvermittelt untergegangen sein. Freunde retteten und reanimierten ihn. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Die medizinischen Folgen seien noch nicht absehbar, hieß es vonseiten der Polizei.

Das sagt die Augsburger Wasserwacht zu den bisherigen Badeunfällen

In den letzten Wochen hatte es in Bayern immer wieder Schlagzeilen um schwere, teils tödliche Badeunfälle gegeben. Das beobachtete auch Marco Greiner von der Augsburger Wasserwacht. In Augsburg jedoch sei bislang kein signifikanter Anstieg von Badeunfällen zu verzeichnen, sagt Greiner. Im Schnitt habe die Wasserwacht drei Lebensrettungen pro Jahr. Dennoch kam es erst Mitte Juli zu einer Notsituation am Lechkraftwerk auf Höhe Hochzoll.

Ein 24-jähriger Mann und eine 28 Jahre alte Frau waren trotz Badeverbots im Bereich des Kraftwerks in den Lech gegangen und in Not geraten. Eine aufmerksame Passantin bemerkte die gefährliche Situation und alarmierte umgehend den Notruf sowie einen Mitarbeiter des Kraftwerks. Dieser stellte die Turbinen ab. Beide Schwimmer konnten gerettet werden.