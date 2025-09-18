Es hakt nicht nur beim Neubau: Landet der Bahnverkehr um Augsburg auf dem Abstellgleis?

Politiker und der Fahrgastverband Pro Bahn haben beunruhigt auf die Infrastruktur-Streichliste des Bundesverkehrsministeriums reagiert, die unter anderem den Neubau der Bahnstrecke Augsburg - Ulm beinhaltet. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) erklärte am Donnerstag, dass das Projekt mobilitätspolitisch für die Region wichtig sei. „Für die Stadt Augsburg ist der Ausbau von großer Bedeutung, sowohl im Hinblick auf die Anbindung als auch auf die Entwicklungsperspektiven.“ Der Bund müsse das Geld dafür locker machen. Der Fahrgastverband Pro Bahn warnte davor, dass – sollte es tatsächlich zum Aus für die Strecke kommen – auch Verbesserungen für Bahnpendler aus dem Augsburger Umland in weite Ferne rücken würden.
Region Augsburg
Interessanterweise hat die AZ in den letzten Jahren überwiegend negativ über den Bahnausbau berichtet und kaum die positiven Aspekte oder Vorteile erwähnt. Stattdessen wurde immer wieder betont, wie schlimm und teuer es werden würde. Diese Berichterstattung hat zu zahlreichen Umplanungen geführt, die den Bau verzögert haben, und nun ist kein Geld mehr verfügbar. Danke, AZ!
