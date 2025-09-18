Region Augsburg Es hakt nicht nur beim Neubau: Landet der Bahnverkehr um Augsburg auf dem Abstellgleis?

Das mögliche Aus des Neubauprojekts Augsburg - Ulm ist nicht der einzige wunde Punkt. Der Fahrgastverband Pro Bahn warnt vor den Folgen für Pendler. Aus der Politik gibt es Forderungen.