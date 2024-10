Die Bahnstrecke zwischen Augsburg und München ist derzeit in beide Richtungen gesperrt. Der Zugverkehr für Fern- und Regionalzüge ist nur eingeschränkt möglich, Verbindungen entfallen teilweise komplett. Grund dafür ist ein Notarzteinsatz, heißt es in der Fahrtauskunft der Deutschen Bahn. Die Sperrung dauert bis voraussichtlich 11 Uhr an.

