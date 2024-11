Aufholjagd des TVA wird nicht belohnt

Mit einem 77:83 kehrten die Basketballer des TV Augsburg von ihrem Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Baskets Vilsbiburg zurück. Nach einer schwachen ersten Halbzeit (49:34) kämpfte sich der Aufsteiger in der Schlussphase der Partie bis auf einen Punkt heran, die Hypothek aus den ersten zwanzig Minuten war jedoch zu viel für den zweiten Sieg in Folge. Nach der Niederlage rangiert Augsburg in der Achter-Liga auf dem vierten Platz (4 Punkte).

TVA-Trainer Markus Mosig stand erneut ein reduzierter Kader zur Verfügung, lediglich neun Spieler reisten mit. „Es ging sehr schlecht für uns los“, berichtet Mosig. „Wir wurden mehr unter Druck gesetzt, als wir das erwartet hatten. Das war wirklich keine gute Phase von uns. Das darf uns in dieser Form nicht passieren, dass wir so naiv ins Spiel gehen.“ Vilsbiburg kam über Topscorer Hall zu einfachen Körben, auch das Brett kontrollierten die Niederbayern. Erst in den letzten Minuten vor der Pause fanden die Augsburger in die Partie, vor allem Marco Hack Vázquez punktete. Zuvor allerdings war der Vorsprung der Baskets bis auf zwanzig Punkte angewachsen.

Taktische Umstellungen des TV Augsburg zeigen Wirkung

Vor Beginn der zweiten Hälfte nahm Mosig ein paar taktische Anpassungen vor, die sich positiv auswirken sollten. Die Augsburger zeigten Comeback-Qualitäten, als sie den Vorsprung auf nur noch zehn Punkte schmelzen ließen. Dieser Trend sollte sich im letzten Viertel des Spiels fortsetzen. In der Defensive präsent und in der Offensive treffsicher – so kam der TVA dem Ausgleich stetig näher. Der Auftritt seiner Mannschaft ließ Mosig schwärmen. „Wir haben überragend Basketball gespielt. Das letzte Viertel wurde eine heiße Nummer.“

90 Sekunden vor Ende verkürzte Lewis Londene auf 78:77. Danach hatten die Augsburger Chancen, die Partie endgültig auf ihre Seite zu ziehen, doch sie vergaben zwei freie Drei-Punkte-Würfe, während die Vilsbiburger auf der anderen Seite Freiwürfe versenkten. Die Schlussphase in Vilsbiburg stimmt Mosig zuversichtlich für die kommenden Aufgaben. Zugleich sollen vor dem Heimspiel gegen die Haching Baskets (Sonntag, 15 Uhr, Erhard-Wunderlich-Halle) einige Stammspieler zurückkehren. „Ich gehe mit einem guten Gefühl in die nächsten Spiele“, betont Mosig.

TV Augsburg Marco Hack Vazquez (15), Londene (20), Topalovic (6), Woelki, Breuer (2), Schmid (2), Mario Hack Vazquez (10), Veney (13), Ottlik (9)