So protestieren Landwirte heute in der Region

Ab Montag demonstrieren Landwirte gegen die Sparpläne der Regierung. Auch bayerische Bauern haben Traktor-Kundgebungen geplant. Alles Wichtige dazu gibt es in unserem Live-Blog.

Der Bayerische Bauernverband (BBV) hält an den Protestaktionen fest, obwohl der Bund ihm inzwischen entgegengekommen ist. Etwa verkündete das Wirtschaftsministerium am Donnerstag, dass trotz derzeitiger Haushaltsnöte die Befreiung landwirtschaftlicher Maschinen von der Kfz-Steuer nicht gestrichen werden soll. Auch die Steuerbegünstigungen beim Agrardiesel sollen nicht auf einmal wegfallen, sondern werden schrittweise abgeschafft. Der Bauernverband lehnte die Berliner Vorschläge am Donnerstag als "indiskutabel" ab. Das sagte Präsident Günther Felßner am Donnerstag. Auch der Verband "Landwirtschaft verbindet Bayern" will seine geplanten Demonstrationen nicht stoppen.

Weit mehr als 100 Kundgebungen von Landwirten sind für die kommende Woche bayernweit geplant. Der BBV bestätigte, dass die zentrale Auftaktveranstaltung wie geplant am Montag, 8. Januar, in München stattfindet. Aber auch in Oberbayern und Schwaben sind ab Montag und die ganze restliche Woche Aktionen geplant. Lesen im Live-Blog alle aktuellen Entwicklungen rund um die Bauernproteste.

Bereits vor der Aktionswoche kam es zu Protesten von Landwirten. Am 2. Januar demonstrierten etwa 1200 Bauern mit mehreren Hundert Traktoren im unterfränkischen Hammelburg. Am Donnerstag, 4. Januar, fand die erste Demonstration in Günzburg statt. Da die Kundgebung auf dem Günzburger Volksfestplatz mehr Teilnehmende anzog als erwartet, empfahl das Landratsamt, die Gegend großräumig zu umfahren. (roki)

