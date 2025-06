Nächste Baustelle auf der B17 bei Augsburg führt zu Sperrung von Fahrstreifen

Wegen einer Baustelle kommt es ab Montag, 23. Juni, erneut zu Einschränkungen auf der Bundesstraße B17 bei Augsburg. Im Vergleich zur Großbaustelle, die seit Beginn der Pfingstferien im Bereich zwischen Eichleitnerstraße und der Grenze zu Stadtbergen zu weitreichenden Einschränkungen führt, dürften sich Auswirkungen und Staus diesmal jedoch in Grenzen halten.

Baustelle auf der Bundesstraße B17 bei Augsburg führt zu Einschränkungen

Wie die Stadt Augsburg bekannt gab, starten am Montag zwischen den Anschlussstellen Stuttgarter Straße und Holzweg Raumsondierungsarbeiten. Details zur Art der Maßnahmen nannte sie dabei nicht – in dem Bereich befinden sich unter anderem Bahngleise –, stadteinwärts in Fahrtrichtung Süden entfällt deshalb aber der linke Fahrstreifen. Die Arbeiten sollen außerhalb der Hauptverkehrszeiten zwischen 9 und 15 Uhr stattfinden und insgesamt zwei Tage dauern. (kmax)