Biber fühlen sich wohl rund um Augsburg – die Anlieger freut das weniger

Der Diebelbach war früher einmal ein kleiner Bach, der südlich von Bergheim bis nach Göggingen strömte und an der Wertachbrücke in die Wertach mündete. Wasser kommt an der Wertach kaum mehr an - Biber haben dem Bach im Wortsinne das Wasser abgegraben. Der Zustand des Baches ist nicht schön - doch bei Starkregen wird er für die Bergheimer Landwirte zum Problem. Die Biberdämme verhindern den natürlichen Abfluss des Regens, was für die Felder entlang des Baches regelmäßig Überschwemmungen und damit Ernteausfälle bedeutet. Eine Lösung scheint es nicht zu geben.

