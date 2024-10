Kürzlich trat die Singold zwischen Göggingen und Inningen über die Ufer. Teile eines Feldes hinter der Golfrange wurden überschwemmt. Wie berichtet, wurden Teile der Böschung zerstört, Wasser drang in großer Menge in einen Ablassgraben, sodass es stellenweise zu Überflutungen des Uferstreifens einer Ackerfläche kam. Die Ursache war unklar, es gab jedoch sofort einen Verdacht: Könnte ein Biber dahinterstecken? Die Gegend ist bekannt für die Aktivitäten der Nagetiere, in Biberdämmen lassen sie sich nieder. In den vergangenen Jahren gab es mehrere Überflutungen im Stadtgebiet. Die Ursachen sind bisweilen unklar, dennoch wird der Biber schnell verantwortlich gemacht. So ist die Lage in Augsburg.

