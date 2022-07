Das Bistum Augsburg - Alle Informationen über die Diözese

Das Bistum Augsburg kann auf über 1500 Jahre Geschichte zurückblicken. Wir bieten Ihnen alle Informationen zur bayerischen Diözese - inklusive Stellenangebote und Pfarreien.

Das Bistum Augsburg ist eine katholische Diözese, die aus über 1000 Pfarrgemeinden besteht und der Erzdiözese München-Freising untergerordnet ist. Es deckt beinahe vollständig den Regierungsbezirk Schwaben ab und erstreckt sich auf einer Gesamtfläche von ca. 13.700 km² sogar bis hin nach Mittelfranken. Wir stellen Ihnen das Bistum im Detail vor und gehen dabei sowohl auf auf die geschichtlichen als auch auf die organisatorischen Aspekte der Diözese ein.

Das Bistum Augsburg im Wandel der Zeit - Ein geschichtlicher Überblick

304 n. Chr.: St. Afra von Augsburg erleidet laut dem Bistum Augsburg den Märtyrertod in der Gegend des heutigen Friedberg .

erleidet laut dem den Märtyrertod in der Gegend des heutigen . 565 n. Chr.: Ein Afra-Kult, der überregionale Bekanntheit erlangt hat, wird urkundlich erwähnt.

738 n. Chr.: Mit Wikterp ist der erste, historisch gesicherte Bischof in Augsburg tätig.

tätig. 955 n. Chr.: Bei der geschichtsträchtigen Schlacht auf dem Lechfeld rettet Bischof Ulrich Augsburg vor den Ungarn .

rettet Bischof vor den . 1276: Augsburg wird freie Reichsstadt. Die Bischöfe von Augsburg sind von nun an häufig in Dillingen a.d. Donau .

wird freie Reichsstadt. Die Bischöfe von sind von nun an häufig in a.d. . 1530: Die Spaltung zwischen der katholischen und der evangelischen Kirche wird in Augsburg beschlossen.

beschlossen. 1555: Kaiser Karl V. erlässt in Augsburg den sogenannten Augsburger Religionsfrieden, der besagt, dass Gläubige jeder christlichen Konfession in Reichsstädten leben und ihren Glauben ausüben dürfen.

erlässt in den sogenannten Augsburger Religionsfrieden, der besagt, dass Gläubige jeder christlichen Konfession in Reichsstädten leben und ihren Glauben ausüben dürfen. 1648: Nach Ende des 30-jährigen Kriegs entstehen im Bistum Augsburg zahlreiche Kirchen und Klöster, die im Barock- und Rokokostil gebaut werden.

zahlreiche Kirchen und Klöster, die im Barock- und Rokokostil gebaut werden. 1802: Im Zuge der Säkularisation, also der Enteignung kirchlichen Besitzes, verliert das Bistum Augsburg beinahe 100 Kirchen und Klöster.

beinahe 100 Kirchen und Klöster. 1806: Die alte Reichsverfassung wird abgeschafft und damit auch die Privilegien, die die Mitglieder des zweiten Standes, also der geistlichen Vertreter, innehatten. Im Laufe der nächsten 15 Jahre erfährt das Bistum Augsburg aufgrund von Neuverteilungen massive Gebietsverluste im Süden und Nordwesten.

aufgrund von Neuverteilungen massive Gebietsverluste im Süden und Nordwesten. 1884: Der Priester Dominikus Ringeisen gründet in Ursberg eine Franziskanische Ordensgemeinschaft zur Pflege von körperlich und geistig behinderten Menschen, die bis heute als Dominikus Ringeisen Werk besteht.

gründet in eine Franziskanische Ordensgemeinschaft zur Pflege von körperlich und geistig behinderten Menschen, die bis heute als Dominikus Ringeisen Werk besteht. 1975: Gründung des Schulwerks der Diözese Augsburg .

der . 1987: Papst Johannes Paul II. besucht Augsburg .

Das Bistum Augsburg in Zahlen

Gründung: 6. Jahrhundert

6. Jahrhundert Fläche: ca. 13.700 km²

ca. 13.700 km² Anzahl der Pfarreien : 1033

1033 Aktive Priester und Diakone: rund 930

rund 930 Katholikenanzahl: etwa 1,3 Millionen

Diese Pfarrgemeinden gehören zum Bistum Augsburg

Das Bistum Augsburg ist seit 2012 in 23 Dekanate untergliedert, denen jeweils ein Dekan als Leiter vorsteht. Im folgenden finden Sie eine Auflistung aller Dekanate des Bistums Augsburg mit den jeweils zugehörigen Pfarrgemeinden.

Aichach-Friedberg:

Adresse: Pfarrei St. Leonhard , Zisterzienser Platz 1, 86570 Inchenhofen

, Zisterzienser Platz 1, 86570 Kontakt: telefonisch unter 08257 / 12 - 20 oder per E-Mail unter st.leonhard.inchenhofen@bistum-augsburg.de

telefonisch unter 08257 / 12 - 20 oder per E-Mail unter st.leonhard.inchenhofen@bistum-augsburg.de Anzahl an Pfarreien : 80. Eine vollständige Liste inklusive aller Kontaktinformationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Dekanats Aichach-Friedberg .

Augsburg I:

Adresse: Pfarrei St. Moritz , Moritzplatz 5, 86150 Augsburg

, Moritzplatz 5, 86150 Kontakt: telefonisch unter 0821 / 347 986 - 0 oder per E-Mail unter st.moritz.augsburg@bistum-augsburg.de

telefonisch unter 0821 / 347 986 - 0 oder per E-Mail unter st.moritz.augsburg@bistum-augsburg.de Anzahl an Pfarreien : 17. Eine vollständige Liste inklusive aller Kontaktinformationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Dekanats Augsburg I.

Augsburg II:

Adresse: Pfarrei St. Albert , Tiroler Straße 7, 86179 Augsburg

, 7, 86179 Kontakt: telefonisch unter 0821 / 808 75 - 0 oder per E-Mail unter pg.haunstetten@bistum-augsburg.de

telefonisch unter 0821 / 808 75 - 0 oder per E-Mail unter pg.haunstetten@bistum-augsburg.de Anzahl an Pfarreien : 20. Eine vollständige Liste inklusive aller Kontaktinformationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Dekanats Augsburg II.

Augsburg-Land:

Adresse: Pfarrei St. Vitus . St. Michael-Straße 8, 86450 Altenmünster

. St. 8, 86450 Kontakt: telefonisch unter 08295 / 608 oder per E-Mail unter wallfahrtskirche.violau@bistum-augsburg.de

telefonisch unter 08295 / 608 oder per E-Mail unter wallfahrtskirche.violau@bistum-augsburg.de Anzahl an Pfarreien : 67. Eine vollständige Liste inklusive aller Kontaktinformationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Dekanats Augsburg-Land.

Benediktbeuern:

Adresse: Pfarrei St. Nikolaus , Mayr-Graz-Weg 10, 82418 Murnau

, Mayr-Graz-Weg 10, 82418 Kontakt: telefonisch unter 08841 / 1326 oder per E-Mail unter st.nikolaus.murnau@bistum-augsburg.de

telefonisch unter 08841 / 1326 oder per E-Mail unter st.nikolaus.murnau@bistum-augsburg.de Anzahl an Pfarreien : 19. Eine vollständige Liste inklusive aller Kontaktinformationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Dekanats Benediktbeuern .

Dillingen:

Adresse: Pfarrei St. Martin , Kirchplatz 7, 89423 Gundelfingen

, Kirchplatz 7, 89423 Kontakt: telefonisch unter 09073 / 997 802 - 0 oder per E-Mail unter pg.gundelfingen@bistum-augsburg.de

telefonisch unter 09073 / 997 802 - 0 oder per E-Mail unter pg.gundelfingen@bistum-augsburg.de Anzahl an Pfarreien : 68. Eine vollständige Liste inklusive aller Kontaktinformationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Dekanats Dillingen .

Donauwörth:

Adresse: Pfarrei Zu Unserer Lieben Frau - Donauwörth , Münsterplatz 5, 86609 Donauwörth

Zu Unserer Lieben Frau - , 5, 86609 Kontakt: telefonisch unter 0906 / 70628 - 0 oder per E-Mail unter muenster-donauwoerth@bistum-augsburg.de

telefonisch unter 0906 / 70628 - 0 oder per E-Mail unter muenster-donauwoerth@bistum-augsburg.de Anzahl an Pfarreien : 30. Eine vollständige Liste inklusive aller Kontaktinformationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Dekanats Donauwörth .

Günzburg:

Adresse: Pfarrei Heilig Kreuz, Neue Straße 1, 86488 Breitenthal

Heilig Kreuz, Neue Straße 1, 86488 Kontakt: telefonisch unter 08282 / 218 - 0 oder per E-Mail unter pg.breitenthal@bistum-augsburg.de

telefonisch unter 08282 / 218 - 0 oder per E-Mail unter pg.breitenthal@bistum-augsburg.de Anzahl an Pfarreien : 79. Eine vollständige Liste inklusive aller Kontaktinformationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Dekanats Günzburg .

Kaufbeuren:

Adresse: Pfarrei St. Afra , Römerstraße 10, 87653 Eggenthal

, Römerstraße 10, 87653 Kontakt: telefonisch unter 08347 / 284 oder per E-Mail unter st.afra.eggenthal@bistum-augsburg.de

telefonisch unter 08347 / 284 oder per E-Mail unter st.afra.eggenthal@bistum-augsburg.de Anzahl an Pfarreien : 62. Eine vollständige Liste inklusive aller Kontaktinformationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Dekanats Kaufbeuren .

Kempten:

Adresse: Pfarrei St. Anton , Immenstädter Straße 50, 87435 Kempten

, Immenstädter Straße 50, 87435 Kontakt: telefonisch unter 0831 / 512 368 - 0 oder per E-Mail unter st.anton.kempten@bistum-augsburg.de

telefonisch unter 0831 / 512 368 - 0 oder per E-Mail unter st.anton.kempten@bistum-augsburg.de Anzahl an Pfarreien : 47. Eine vollständige Liste inklusive aller Kontaktinformationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Dekanats Kempten .

Landsberg:

Adresse: Pfarrei St. Johannes Baptist, Kirchenweg 2, 86925 Fuchstal

Baptist, Kirchenweg 2, 86925 Kontakt: telefonisch unter 08243 / 2305 oder per E-Mail unter pg-fuchstal@bistum-augsburg.de

telefonisch unter 08243 / 2305 oder per E-Mail unter pg-fuchstal@bistum-augsburg.de Anzahl an Pfarreien : 65. Eine vollständige Liste inklusive aller Kontaktinformationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Dekanats Landsberg .

Lindau:

Adresse: Pfarrei St. Georg , Halbinselstraße 81, 88142 Wasserburg

, Halbinselstraße 81, 88142 Wasserburg Kontakt: telefonisch unter 08382 / 887 30 - 0 oder per E-Mail unter st.georg.wasserburg@bistum-augsburg.de

telefonisch unter 08382 / 887 30 - 0 oder per E-Mail unter st.georg.wasserburg@bistum-augsburg.de Anzahl an Pfarreien : 31. Eine vollständige Liste inklusive aller Kontaktinformationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Dekanats Lindau .

Marktoberdorf:

Adresse: Pfarrei St. Nikolaus , Am Hörnle 5, 87459 Pfronten

, Am Hörnle 5, 87459 Kontakt: telefonisch unter 08363 / 288 oder per E-Mail unter pg.pfronten.nesselwang@bistum-augsburg.de

telefonisch unter 08363 / 288 oder per E-Mail unter pg.pfronten.nesselwang@bistum-augsburg.de Anzahl an Pfarreien : 31. Eine vollständige Liste inklusive aller Kontaktinformationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Dekanats Marktoberdorf .

Memmingen:

Adresse: Pfarrei Mariä Himmelfahrt , Babenhauser Straße 11, 87746 Erkheim

, Babenhauser Straße 11, 87746 Kontakt: telefonisch unter 08336 / 211 oder per E-Mail unter pg.erkheim@bistum-augsburg.de

telefonisch unter 08336 / 211 oder per E-Mail unter pg.erkheim@bistum-augsburg.de Anzahl an Pfarreien : 45. Eine vollständige Liste inklusive aller Kontaktinformationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Dekanats Memmingen .

Mindelheim:

Adresse: Pfarrei St. Stephan , Pfarrstraße 1, 87719 Mindelheim

, Pfarrstraße 1, 87719 Kontakt: telefonisch unter 08261 / 7628 - 10 oder per E-Mail unter pg.mindelheim@bistum-augsburg.de

telefonisch unter 08261 / 7628 - 10 oder per E-Mail unter pg.mindelheim@bistum-augsburg.de Anzahl an Pfarreien : 47. Eine vollständige Liste inklusive aller Kontaktinformationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Dekanats Mindelheim .

Neuburg-Schrobenhausen:

Adresse: Pfarrei St. Cosmas und Damian, Pfarrgasse 2, 86666 Burgheim

und Damian, Pfarrgasse 2, 86666 Kontakt: telefonisch unter 08432 / 366 oder per E-Mail unter pg.burgheim@bistum-augsburg.de

telefonisch unter 08432 / 366 oder per E-Mail unter pg.burgheim@bistum-augsburg.de Anzahl an Pfarreien : 55. Eine vollständige Liste inklusive aller Kontaktinformationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Dekanats Neuburg-Schrobenhausen .

Neu-Ulm:

Adresse: Pfarrei St. Michael , Kolpingstraße 4, 89269 Vöhringen

, Kolpingstraße 4, 89269 Kontakt: telefonisch unter 07306 / 359 90 - 0 oder per E-Mail unter pg.voehringen@bistum-augsburg.de

telefonisch unter 07306 / 359 90 - 0 oder per E-Mail unter pg.voehringen@bistum-augsburg.de Anzahl an Pfarreien: 51. Eine vollständige Liste inklusive aller Kontaktinformationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Dekanats Neu-Ulm.

Nördlingen:

Adresse: Pfarrei St. Alban , Hauptstraße 19, 86757 Wallerstein

, Hauptstraße 19, 86757 Kontakt: telefonisch unter 09081 / 7130 oder per E-Mail unter pg.wallerstein@bistum-augsburg.de

telefonisch unter 09081 / 7130 oder per E-Mail unter pg.wallerstein@bistum-augsburg.de Anzahl an Pfarreien : 35. Eine vollständige Liste inklusive aller Kontaktinformationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Dekanats Nördlingen .

Pfaffenhofen:

Adresse: Pfarramt St. Blasius , Karlskroner Straße 14, 85051 Ingolstadt

Pfarramt , 14, 85051 Kontakt: telefonisch unter 08450 / 230 oder per E-Mail unter zuchering@bistum-augsburg.de

telefonisch unter 08450 / 230 oder per E-Mail unter zuchering@bistum-augsburg.de Anzahl an Pfarreien : 30. Eine vollständige Liste inklusive aller Kontaktinformationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Dekanats Pfaffenhofen .

Schwabmünchen:

Adresse: Pfarrei St. Felizitas , Hochstraße 2a, 86399 Bobingen

, Hochstraße 2a, 86399 Kontakt: telefonisch unter 08234 / 96 42 - 0 oder per E-Mail unter pg.bobingen@bistum-augsburg.de

telefonisch unter 08234 / 96 42 - 0 oder per E-Mail unter pg.bobingen@bistum-augsburg.de Anzahl an Pfarreien : 36. Eine vollständige Liste inklusive aller Kontaktinformationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Dekanats Schwabmünchen .

Sonthofen:

Adresse: Pfarrei St. Peter und Paul , Rainwaldstraße 6, 87534 Oberstaufen

St. , Rainwaldstraße 6, 87534 Kontakt: telefonisch unter 08386 / 4558 oder per E-Mail unter pg.oberstaufen@bistum-augsburg.de

telefonisch unter 08386 / 4558 oder per E-Mail unter pg.oberstaufen@bistum-augsburg.de Anzahl an Pfarreien : 33. Eine vollständige Liste inklusive aller Kontaktinformationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Dekanats Sonthofen .

Starnberg:

Adresse: Pfarrei St. Nikolaus , Bahnhofstraße 4, 82211 Herrsching

, 4, 82211 Kontakt: telefonisch unter 08152 / 999 387 - 0 oder per E-Mail unter pg.ammersee-ost@bistum-augsburg.de

telefonisch unter 08152 / 999 387 - 0 oder per E-Mail unter pg.ammersee-ost@bistum-augsburg.de Anzahl an Pfarreien : 20. Eine vollständige Liste inklusive aller Kontaktinformationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Dekanats Starnberg .

Weilheim-Schongau:

Adresse: Pfarrei Johannes Baptist, Wörther Kirchstraße 28, 82380 Peißenberg

Baptist, Wörther Kirchstraße 28, 82380 Kontakt: telefonisch unter 08803 / 3654 oder per E-Mailunter pg.peissenberg@bistum-augsburg.de

telefonisch unter 08803 / 3654 oder per E-Mailunter pg.peissenberg@bistum-augsburg.de Anzahl an Pfarreien : 31. Eine vollständige Liste inklusive aller Kontaktinformationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Dekanats Weilheim-Schongau .

Das Schulwerk der Diözese Augsburg

Das Schulwerk der Diözese Augsburg wurde 1975 gegründet und betreut rund 40 schulische Einrichtungen im gesamten Bistum Augsburg. Alle schulischen Einrichtungen des Schulwerks der Diözese Augsburg sind staatlich anerkannt. Eine detaillierte Übersicht aller schulischen Einrichtungen inklusive aller Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der offiziellen Webseite des Schulwerks der Diözese Augsburg.

Gottesdienste im Bistum Augsburg

Den Gottesdienstplan für Ihre jeweilige Heimatgemeinde entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Kirchenanzeiger oder suchen Sie alternativ die offizielle Webseite des Bistums Augsburg auf. Dort steht eine Suchfunktion aller Pfarreien inklusive der Kontaktmöglichkeiten und eines stets aktuellen Gottesdienstplanes für Sie zur Verfügung.

Bistum Augsburg: Alles über den Bischof

Der Bischof von Augsburg ist geistliches Oberhaupt des Bistums Augsburg und darüber hinaus Schirmherr für diverse Veranstaltungen und Organisationen. Der aktuelle Bischof heißt Dr. Bertram Meier und wurde im Juni 2020 von Kardinal Marx zum Bischof geweiht.

Das Büro des Augsburger Bischofs befindet sich am Hohen Weg 18 in Augsburg und ist zu den üblichen Geschäftszeiten unter 0821 / 3166-8005 telefonisch erreichbar. Wenn Sie lieber eine E-Mail an Bischof Meier senden wollen, können sie dies über bischofshaus@bistum-augsburg.de tun.

Im Dienste des Herrn: Stellenangebote im Bistum Augsburg

Die katholische Kirche mit ihren zahlreichen Organisationen und Einrichtungen ist einer der größten Arbeitgeber im Raum Augsburg. Wenn Sie auf der Suche nach einer neuen beruflichen Perspektive sind, können Sie sich auf der offiziellen Webseite des Bistums Augsburg über offene Stellen informieren.