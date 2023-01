Einbrecher scheitern in Oberhausen

Die Täter versuchten, in eine Wohnung in Augsburg einzudringen. Nun bittet die Polizei etwaige Zeugen, sich zu melden.

Missglückter Einbruch im Augsburger Stadtteil Oberhausen: In der Zeit von Dienstag, 3. Januar, 22 Uhr, auf Mittwoch, 4. Januar, 6.30 Uhr, haben Unbekannte laut Polizei versucht, in eine Wohnung in der Branderstraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) einzubrechen. Der oder die Täter scheiterten. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3810 zu melden. (AZ)