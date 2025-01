Bob's nimmt Bootsbetrieb am Kuhsee im Sommer auf

Die Nachricht aus der Augsburger Gastronomie hat kurz vor Jahreswechsel für Aufsehen gesorgt. Aus dem Ausflugslokal Seelounge am Kuhsee, das schon länger geschlossen ist, wird das Bootshaus. Das Unternehmen Bob‘s steigt als Pächter ein. Die Neueröffnung ist für Frühjahr 2025 angekündigt. Umbauarbeiten laufen. Es kam die Frage auf, wie es künftig mit dem Bootsverleih am Kuhsee aussehen wird. Es gibt ein klares Bekenntnis, das Freizeitangebot wieder zu aktivieren.

Neues Lokal Bootshaus: Der Bootsverleih ist im Vertrag fixiert

Chris Ress, Geschäftsführer von Bob‘s, sagt auf Anfrage gegenüber unserer Redaktion: „In unserem Vertrag mit dem Eigentümer und mit der Stadt ist der Betrieb eines Bootverleihs fester Bestandteil und wird von uns sicherlich auch umgesetzt.“ Man möchte mit dem Bootverleih die Synergien der direkt angrenzenden Gastronomie nutzen. Ress: „Wir möchten den Bootsverleih wieder mit neuer Energie beleben.“

Icon Vergrößern Aus der ehemaligen Seelounge wird das Bootshaus. Das Lokal eröffnet im Frühjahr 2025. Foto: Michael Hörmann Icon Schließen Schließen Aus der ehemaligen Seelounge wird das Bootshaus. Das Lokal eröffnet im Frühjahr 2025. Foto: Michael Hörmann

Auch wenn das Lokal über Monate hinweg geschlossen ist, sind die Boote am Ufer ein markantes Zeichen geblieben. Das Alter sieht man den Booten jedoch an. Ress informiert, dass noch keine spruchreifen Entscheidungen gefallen seien: „Über die genaue Art der Boote und deren Zahl sind wir noch in der Konzeption.“ Man werde für den Sommer 2025 gut aufgestellt sein, verspricht Ress. Geregelt sei, dass das Personal vom Lokal Bootshaus den Bootsverleih manage. Der Kuhsee gilt für viele Ausflügler als beliebtes Ziel. Bob‘s betreibt bereits jetzt den Imbiss „Pier 3 am Kuhsee“, deutlich größer ist die Gastronomie „Schwarze Kiste“ auf Höhe Hochablass.

Einen Bootsverleih gibt es seit vielen Jahren an der Kahnfahrt in Augsburg

Ein Bootsverleih an einem Ausflugsziel ist in Augsburg keine neue Idee. Eingespielt seit vielen Jahren ist die Freizeitaktivität auch an der Kahnfahrt. Hier starteten im Vorjahr neue Pächter, der Bootsverleih ist geblieben.