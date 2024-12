Nachfolge ist geklärt: Bob‘s macht aus der Seelounge das Bootshaus

Das Ausflugslokal am Kuhsee in Augsburg steht seit einigen Wochen leer. Dies wird ein paar weitere Wochen so bleiben. Im Frühjahr 2025 folgt ein Neustart. Es gibt einen Pächterwechsel. Das Augsburger Unternehmen Bob‘s, das bereits einige andere Lokale im Stadtgebiet betreibt, steigt ein. Gegenwärtig läuft der Umbau. Unter den neuen Chefs folgt zudem ein Namenswechsel des Lokals: Aus der Seelounge wird das Bootshaus. Was ist dort künftig geplant?

