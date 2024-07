Bürgerinitiative kämpft gegen Pappelfällungen in Göggingen

Der Bereich um die Gögginger Mühlstraße ist malerisch. Die Wertach ist nah und zahlreiche Felder geben dem Gebiet ein ländliches Gepräge. Seit einigen Monaten ist die Idylle aber einer Kampfzone gewichen. Grund sind die Fällungen von 53 Pappeln an der Mühlstraße und Am Mühlholz. 21 Bäume wurden bereits im Februar gefällt, in den kommenden Jahren sollen alle verschwinden. Die Hessing-Stiftung begründet diesen Schritt mit der Verkehrssicherheit: An der Mühlstraße liegt auch das Förderzentrum für Kinder und Jugendliche. Dagegen formiert sich Widerstand. Eine Bürgerinitiative will die alten Pappeln retten und kritisiert die Hessing-Stiftung scharf.

