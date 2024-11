Bürgerversammlung in Augsburg: Anträge im Minutentakt

Auf der jährlichen Bürgerversammlung der Stadt haben am Mittwochabend mehr als 100 Bürger rund dreieinhalb Stunden mit der Stadtregierung über ihre Anliegen diskutiert. Um die 100 Anträge und Anfragen wurden gestellt, ein namhafter Anteil kam von Aktivisten aus der Klima- und Verkehrswendebewegung. Diese hatten vorab Anliegen zusammengetragen, die teils gebündelt vorgetragen wurden. 2021 hatte das damals noch bestehende Klimacamp sich auf einer Bürgerversammlung bis kurz vor Mitternacht einen Schlagabtausch mit Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) geliefert. Persönliche Auseinandersetzungen blieben am Mittwoch außen vor, die Diskussionen verliefen gelassen. Angesichts der Masse an Anträgen und sich lichtender Reihen stellte Weber einzelne Themen am späteren Abend im Minutentakt und ohne vertiefte Aussprache zur Abstimmung, um am Ende nicht vor halbleerem Saal abstimmen zu müssen.

