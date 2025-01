Holpriger Start in den Wahlkampf: Augsburger CSU hängt Plakate zu früh auf

Die Augsburger CSU ist in den Bundestagswahlkampf mit einem Frühstart hineingestolpert. Bereits am Freitag zierten rund 20 Plakate mit den Konterfeien des Kanzlerkandidaten Friedrich Merz und des Augsburger Direktkandidaten Volker Ullrich die Friedberger Straße. Das ist nicht erlaubt, in Augsburg gilt eine maximale Aufstelldauer von sechs Wochen. Plakate dürfen also erst am Sonntag aufgehängt werden.

Bezirksgeschäftsführer Marcel Escher räumte am Freitag gegenüber unserer Redaktion ein, dass es sich dabei um ein Versehen handelte. Der Ortsverband Herrenbach-Spickel habe die Plakate irrtümlicherweise zu früh aufgehängt, so Escher. Aber nicht nur beim Zeitpunkt hat man sich im Ortsverband offenbar vertan. Die Plakate wurden größtenteils an Bäumen befestigt. Diese sind aber seit einer Neuregelung im vergangenen Jahr tabu. Deshalb machte sich der Ortsverband laut Escher am Freitagnachmittag ans Werk, um die gerade aufgehängten Plakat wieder abzuhängen. (klijo)