Caroline Mayr und Theresa Müller gewinnen Titel auf Sand

Viele Jahre lang haben sie immer mal wieder ans Finale bei der Bayerischen Meisterschaft geschnuppert, jedoch nie den Einzug geschafft hat. Diesmal standen Caroline Mayr und Theresa Müller (beide DJK Augsburg-Hochzoll) nicht nur im Endspiel, sie holten im Beachvolleyball den Titel. „Als ich als Kind bei der Bayerischen zugeschaut habe, da hatte ich das Ziel einmal bei der Bayerischen zu spielen. Dass es jetzt zum Titel reicht, ist natürlich grandios“, erklärte Mayr.

Favoriten scheiden im Halbfinale aus

Der Weg dorthin war für die Augsburgerinnen allerdings alles andere als leicht. In Runde drei fanden sie sich nach einer 0:2-Niederlage gegen Sophia Botsch/Samira Winkler (TSV Ansbach/TV Dingolfing) plötzlich im Verliererbaum wieder. Im Halbfinale allerdings scheiterten die Favoriten Botsch/Winkler im Schwesternduell an Lisa Winkler und Xenia Checkmarova (beide TV Dingolfing) mit 1:2. Mayr/Müller bezwangen zeitgleich den zweiten Titelfavoriten mit 2:1: das Duo mit Kathrin Kuhn und Kristin Standhardinger (beide ASV Dachau).

Somit kam es zu einem nur von den wenigsten prognostizierten Finale zwischen den an zehn gesetzten Checkmarova/Winkler und den an drei gesetzten Mayr/Müller. Das Endspiel ist schnell erzählt: Die Augsburgerinnen spielten wie im Rausch und hatten das Glück auf ihrer Seite. Bei Checkmarova/Winkler hingegen landeten die Bälle oftmals knapp im Aus, sodass sich Mayr/Müller am Ende verdient den Titel sicherten (21:14, 21:18).

In Bayern noch drei Beach Masters der Katregorie A

Die Bayerische Beachvolleyball Meisterschaft war das letzte große Beachvolleyball-Turnier des Jahres in Bayern. Es folgen noch drei BVV Beach Masters der Kategorie A auf den Vereinsanlegen des SV Germering (2. und 15. August) sowie in Amberg (3. August). Kurzentschlossene können noch für das Turnier in Germering am 15. August melden. Die weiteren Turniere sind bereits ausgebucht, wie alle Turniere der Arabella Bayern Beachvolleyball Tour 2025. (AZ)